Goldman Sachs'tan petrol beklentisi

Goldman Sachs, bu yıl küresel petrol piyasasında arz fazlasının belirleyici olacağını ve bunun fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağını öngördü. Banka, Rusya, Venezuela ve İran'dan kaynaklanan jeopolitik belirsizliklerin ise piyasadaki dalgalanmayı canlı tutmayı sürdüreceğini belirtti.

Yatırım bankası, 2026 yılına ilişkin ortalama fiyat tahminlerini değiştirmeyerek Brent petrol için varil başına 56 dolar, WTI için 52 dolar seviyelerini korudu. OECD ülkelerindeki stok artışına dikkat çeken Goldman Sachs, yılın son çeyreğinde Brent'in 54 dolara, WTI'ın ise 50 dolara kadar gerileyebileceğini değerlendirdi.

Analistlerin raporunda, yükselen küresel petrol stokları ve 2026'da yaklaşık 2,3 milyon varil/gün arz fazlası beklentisinin, büyük ölçekli arz kesintileri veya OPEC müdahalesi olmadığı sürece, piyasayı dengelemek için daha düşük fiyatların gerekli olacağını gösterdiği ifade edildi.

FİYATLARDA KADEMELİ TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Banka, 2027'de OPEC dışı arz artışının yavaşlaması ve talep büyümesinin sürmesiyle petrol piyasasının yeniden açığa dönebileceğini ve fiyatlarda kademeli bir toparlanma görülebileceğini öngördü. Bu kapsamda 2027 için Brent ve WTI ortalama fiyat tahminleri sırasıyla 58 ve 54 dolar olarak güncellendi. Ancak ABD, Venezuela ve Rusya'da arz yönlü beklentilerin artması nedeniyle bu tahminlerin önceki projeksiyonlara göre 5 dolar aşağı çekildiği aktarıldı.

Uzun vadede ise düşük yatırım düzeylerinin ardından talebin 2040'a kadar artmayı sürdüreceği, bu nedenle 2030–2035 döneminde Brent fiyatının ortalama 75 dolar, WTI fiyatının ise 71 dolar seviyelerinde oluşabileceği değerlendirildi. Banka, OPEC dışı arzın beklenenden daha güçlü artma ihtimaline dikkat çekerek fiyat tahminlerine yönelik sınırlı da olsa aşağı yönlü risklerin bulunduğunu belirtti. Ayrıca mevcut jeopolitik tabloya rağmen OPEC'ten ek bir üretim kesintisi beklenmediği vurgulandı.

Analistler, 2026 yılına ilişkin arz fazlası beklentilerine paralel olarak yatırımcılara 2026 üçüncü çeyrek – Aralık 2028 dönemi Brent vade farkını açığa satma ve petrol üreticilerine 2026'daki muhtemel fiyat düşüşüne karşı korunma pozisyonu alma önerisinde bulundu.