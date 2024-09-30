CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz

Hizmet üretici enflasyonu ağustosta arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,62, yıllık bazda yüzde 57,72 artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 30 Eylül 2024 10:14

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre H-ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,62, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 47,23, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,72 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 76,54 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 53,44, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 61,35, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 65,99, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 57,69, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 65,89, idari ve destek hizmetlerde yüzde 55,51 arttı.

H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,26, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,03, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,55, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,54, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,28 artarken, mesleki bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,53 azaldı.

İlginizi Çekebilir
Çin talep kaygıları Brent petrolün fiyatını düşürdü Çin talep kaygıları Brent petrolün fiyatını düşürdü 26 Eylül 2024 11:07
Fed üyesi Kugler daha fazla faiz indirimi öngörüyor Fed üyesi Kugler daha fazla faiz indirimi öngörüyor 26 Eylül 2024 09:16
İngiltere’nin otomobil üretimi düştü İngiltere'nin otomobil üretimi düştü 26 Eylül 2024 09:13
BoJ tutanakları üyelerin görüş ayrılıklarına işaret ediyor BoJ tutanakları üyelerin görüş ayrılıklarına işaret ediyor 26 Eylül 2024 09:11
İngiltere’de tüketici güveni düştü İngiltere'de tüketici güveni düştü 26 Eylül 2024 09:05
ABD’de mortgage faizi gerilemeye devam etti ABD'de mortgage faizi gerilemeye devam etti 25 Eylül 2024 16:26
İsveç Merkez Bankası faizi 25 baz puan daha indirdi İsveç Merkez Bankası faizi 25 baz puan daha indirdi 25 Eylül 2024 15:18
Çin Merkez Bankası kredi faiz oranını düşürdü Çin Merkez Bankası kredi faiz oranını düşürdü 25 Eylül 2024 15:11
ECB üyesi Knot’tan dikkat çeken faiz indirimi yorumu ECB üyesi Knot'tan dikkat çeken faiz indirimi yorumu 25 Eylül 2024 15:08
Avustralya’da enflasyon RBA hedef aralığına geri döndü Avustralya'da enflasyon RBA hedef aralığına geri döndü 25 Eylül 2024 15:05
BoE üyesi Greene, faiz indirimleri için temkinli yaklaşım çağrısında bulundu BoE üyesi Greene, faiz indirimleri için temkinli yaklaşım çağrısında bulundu 25 Eylül 2024 15:01
Petrolde Çin endişesi Petrolde Çin endişesi 25 Eylül 2024 09:43
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler