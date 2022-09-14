IEA küresel petrol talebinde 2023`te yeniden hızlanma bekliyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) bugün yayınladığı aylık raporda, "Küresel petrol talebi, Çin ekonomisindeki bocalamadan ve OECD ekonomilerindeki yavaşlamadan kaynaklı baskı altında" değerlendirmesini yaparken 2022 yılı için küresel petrol talebi tahminini 99,7 milyon varil gün seviyesinde tuttu.

2023 yılında ise küresel petrol talebinin yeniden büyümeye geçeceğini öngören IEA, 2023'te talebin 2022'ye göre 2,1 milyon varil/gün artarak 101,8 milyon varil/güne çıkacağı tahmini yineledi.

IEA raporunda küresel petrol üretiminin Ağustos ayında 790 bin varil/gün artarak 101,3 milyon varil/güne yükseldiği belirtilirken, 2022 için küresel arz tahmini 100,1 milyon varil/gün ve 2023 için üretim beklentisi 101,8 milyon varil/gün olarak korundu.

Çin ekonomisinin bocalamakta olduğuna işaret eden IEA, Çin için 2022 yılı petrol talebi tahminini 400 bin varil/gün azaltarak 15 milyon varil/güne, 2023 beklentisini 300 bin varil/gün düşürerek 16 milyon varil/güne çekti.