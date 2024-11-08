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Japonya Maliye Bakanı: Aşırı döviz hareketlerine uygun şekilde yanıt verilecek

Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato, Japonya'nın aşırı döviz hareketlerine uygun şekilde yanıt vereceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 08 Kasım 2024 09:30

Son Güncelleme Tarihi 08 Kasım 2024 09:30

Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato, Trump'ın ABD başkanlığının doları güçlendireceği ve yenin değerini düşüreceği beklentileri arasında, Japon yetkililerin döviz piyasasındaki aşırı hareketlere karşı uygun adımları atacağını söyledi.

Kato, "Son zamanlarda döviz piyasasında tek taraflı ve sert hareketler görüyoruz. Spekülatörler tarafından yönlendirilenler de dahil olmak üzere döviz hareketlerini büyük bir aciliyet duygusuyla yakından izleyeceğiz ve aşırı hareketlere karşı uygun önlemleri alacağız" dedi.

Trump'ın seçim zaferiyle ilgili olarak Kato, Japonya'nın bunun Japon ekonomisi üzerindeki etkisini yakından izleyeceğini ve iki ülke arasındaki yakın ekonomik bağlar ışığında çeşitli kanallar aracılığıyla finansman sağlanabileceğini söyledi.

Japonya Hükümet Sözcüsü Hayashi de, ABD ekonomisinin ve finansal trendlerinin Japon ekonomisine etkilerini yakından takip edeceklerini ifade etti.

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