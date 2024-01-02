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Kızıldeniz krizi artıyor: Petrolde son durum ne?

Kızıldeniz'de ABD donanmasının ticari gemilere saldıran Husi teknelerini batırması sonrası uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükseldi. Kızıldeniz'de gemilere ve tankerlere saldırıların şiddetleneceği endişeleri Maersk'in Kızıldeniz'i kullanma planlarından vazgeçmesine yol açtı.

Oluşturma Tarihi 02 Ocak 2024 10:28

Son Güncelleme Tarihi 02 Ocak 2024 10:28

Cuma günü 77,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,04 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,05 artışla 78,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte, Kızıldeniz'deki gelişmelerin ardından bölgede artan tansiyon etkili oldu.

Kızıldeniz'de, ABD güçleri ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasında gerilim artarken, ABD ve İran'ın Kızıldeniz'de karşı karşıya geldiğine yönelik haber akışı petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İran donanmasının 94. Deniz Filosu komutasındaki "Elburz" savaş gemisi uluslararası sulardaki düzenli görevlerin bir parçası olarak Babu'l Mendeb Boğazı'nı geçerek Kızıldeniz'e girdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), pazar günü sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'in güneyinde Husilerin kontrolündeki bölgeden bir ticari gemiye fırlatılan 2 gemisavar balistik füzenin düşürüldüğünü bildirmişti.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundaki paylaşımında ise "Kızıldeniz'deki düşman ABD kuvvetleri, Yemen deniz kuvvetlerine (Husilere bağlı) ait üç bota saldırdı. Saldırıda mürettebattan 10 kişi öldü veya kayboldu." ifadesini kullanmıştı. Öte yandan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de beklenen talep artışı da fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin kaldırılmasından sonraki ilk yılbaşı tatilindeki hareketliliğin artması ve Çin hükümetinin büyümeyi desteklemek adına ekonomik teşvikleri artıracağı beklentileri, güçlü talep öngörülerini besliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni yıl konuşmasında, ekonomik aktiviteyi ve istihdam yaratmayı güçlendirme sözü verdi. Bugün açıklanan verilere göre de Çin'de Caixin imalat sanayi PMI 50,8 ile beklentileri aştı.

Brent petrolde teknik olarak 78,65 ile 78,80 dolar aralığının direnç, 78,50 ile 78,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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