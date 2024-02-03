Küresel LNG ithalatı 2023'te arttı

Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütünün (OAPEC) 2023 LNG piyasasına yönelik yayımladığı rapordan derlenen verilere göre, küresel ithalat, LNG piyasasında tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Verilere göre LNG ithalatı geçen yıl 2022'ye göre yüzde 3,4 artışla 409,3 milyon ton olarak kayıtlara geçti.

İthalatta Çin, Japonya ve Güney Kore'nin aslan payını aldığı Asya piyasası başı çekti. Asya piyasasının LNG ithalatı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 3 artışla 261,6 milyon tona ulaştı.

Türkiye ve İngiltere'nin dahil edildiği tabloda Avrupa'nın LNG ithalatı ise geçen yıl 2022'ye göre yüzde 0,07 azalarak 126 milyon olarak gerçekleşti.

Ancak Türkiye ve İngiltere dışarıda bırakıldığında AB'nin geçen yılki LNG ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 4,9 artarak 100,3 milyon ton oldu.

Avrupa'nın LNG ithalat portföyünün yüzde 48'ini 60 milyon tonla ABD LNG'si oluşturdu. Bu ülkeyi yüzde 13'lük payla Rusya, yüzde 12 ile Katar, yüzde 8 ile Cezayir takip etti.

Kuzey ve Güney Amerika'nın LNG ithalatı ise yüzde 8,3 artışla 13 milyon tona çıkarken, Orta Doğu'nun ithalatı yüzde 8 düşüşle 6,6 milyon ton olarak gerçekleşti.

KÜRESEL LNG TALEBİNDEKİ ARTIŞ ÇİN VE ALMANYA KAYNAKLI

OAPEC Doğal Gaz, LNG ve Hidrojen Uzmanı Wael Hamed Abdel Moati raporda, küresel LNG ithalatındaki artışın Asya'da Çin'in talebinin artmasından kaynaklandığını belirterek, "Çin'in talebi yıllık bazda 2022'ye göre yüzde 13'ten fazla arttı ki bu da Çin'in Japonya'yı geride bırakarak küresel LNG piyasasının yeniden en büyük pazarı olmasını sağladı." ifadesini kullandı.

Almanya'nın doğal gaz ihtiyacını karşılamak için yeni LNG pazarına yönelmesinin de AB'nin toplam LNG ithalatını artırdığını belirten Wael Hamed, "Genel olarak bakıldığında Asya pazarı toplam küresel talepteki yüzde 64'lük pay ile LNG sevkiyatlarının ana güzergahı olurken, bunu yüzde 31 ile Avrupa, yüzde 5 ile de diğer pazarlar takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

2023 LNG İHRACATINDA LİDER ABD

Küresel LNG piyasalarında ise Cezayir, Angola, Kamerun, Endonezya, Mozambik, Norveç ve ABD geçen yıl ihracatını artıran ülkeler arasında yer aldı.

Küresel LNG ihracatının yaklaşık yüzde 61'ini ABD, Katar ve Avustralya gerçekleştirirken, ABD 2023'te 89,5 milyon ton ile en fazla ihracat yapan ülke oldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından önemli ölçüde etkilen LNG piyasasında, sıvılaştırma kapasitenin artışına yönelik çalışmalarla rekabet artarken Katar da kapasite artırma çalışmalarını yürütüyor.

Rapora göre, Doha yönetiminin Kuzey Saha'yı genişletme çalışmasını 2027'de tamamlaması, sıvılaştırma kapasitesini 77 milyon tondan 127 milyona çıkarması ve LNG ihracatında tekrar dünya lideri olması hedefleniyor.