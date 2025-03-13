Küresel petrol arzı günlük 240 bin varil arttı

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA), şubat ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol arzı geçen ay günlük yaklaşık 40 bin varil artarak 27 milyon 460 bin varil oldu.

Bu dönemde, OPEC'in ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan kaynak üretimi ise günlük 5 milyon 570 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol arzı, geçen ay günlük 33 milyon 30 bin varil oldu. Bu, bir önceki ayın seviyesinin günlük yaklaşık 50 bin varil üzerinde gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde günlük yaklaşık 190 bin varil artarak 70 milyon 220 bin varil oldu.

Böylece küresel petrol arzı, şubatta önceki aya göre günlük yaklaşık 240 bin varil artarak 103 milyon 250 bin varile yükseldi.

ÜRETİMDEKİ ARTIŞIN BÜYÜK KISMI OPEC+ GRUBUNDAN GELDİ

Rapora göre, küresel petrol arzındaki artışın büyük kısmı OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubundan kaynaklandı. Kazakistan, Tengiz sahasındaki üretimin artmasıyla rekor seviyede üretim yaparken, İran ve Venezuela daha sıkı yaptırımlar öncesinde üretim akışını artırdı.

Bu dönemde, OPEC+ grubunun ham petrol üretimi günlük 210 bin varil artışla son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 41 milyon 780 bin varile ulaştı.

Buna grubun günlük 8 milyon 270 bin varillik ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan kaynak üretimi de eklenince toplam petrol arzı günlük yaklaşık 50 milyon 50 bin varile yükseldi.

Geçen ay kısmi bir artış gösteren OPEC+ dışı üretim ise günlük 20 bin varil artışla 53 milyon 200 bin varil oldu.

IEA, KÜRESEL PETROL TALEBİ ARTIŞ TAHMİNİNİ REVİZE ETTİ

Küresel petrol talebinin bu yıl günlük yaklaşık 1 milyon 30 bin varil artışla 103 milyon 910 bin varile ulaşacağı öngörülüyor. IEA, geçen ayki raporunda küresel petrol talebinde günlük 1 milyon 100 bin varil artış tahmin etmişti.

Olağandışı belirsizlik içeren makroekonomik görünümde son teslimat verilerinin beklentilerin altında kaldığına dikkati çeken IEA, 2025'in ilk çeyreğine yönelik yıllık bazda talep artış tahminini, gelişmekte olan piyasalardaki zayıflık nedeniyle günlük 1 milyon 200 bin varil seviyesine düşürdü.

Rapora göre, bu yıl küresel talepte beklenen artışın yaklaşık yüzde 60'ı Asya'dan kaynaklanırken, Çin'in öncülüğünde özellikle petrokimya ham maddelerinin büyümeye en büyük katkıyı sağlayacağı tahmin ediliyor.

Talebin, OECD dışı ülkelerde günlük 1 milyon 84 bin varil artışla yaklaşık 58 milyon 290 bin varil olacağı öngörülürken, OECD ülkelerinde günlük 53 bin varil azalışla yaklaşık 45 milyon 620 bin varile gerileyeceği hesaplanıyor.