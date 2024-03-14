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Küresel petrol arzı günlük 340 bin varil arttı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin şubatta önceki aya göre günlük 340 bin varil artışla yaklaşık 101 milyon 960 bin varile yükseldiğini bildirdi. Küresel petrol arzının bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 800 bin varil artarak yaklaşık 102 milyon 900 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Oluşturma Tarihi 14 Mart 2024 13:34

Son Güncelleme Tarihi 14 Mart 2024 13:34

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) şubat ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi şubatta önceki aya göre günlük yaklaşık 140 bin varil artarak 26 milyon 910 bin varil oldu.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 460 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi, geçen ay günlük yaklaşık 32 milyon 370 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde günlük 200 bin varil artarak yaklaşık 69 milyon 590 bin varil oldu.

Buna göre, küresel petrol üretimi şubatta önceki aya göre günlük 340 bin varil artarak 101 milyon 960 bin varil oldu.

Rapora göre, ABD ve Kanada'da etkili olan soğuk hava dalgası ve Libya'nın en büyük petrol sahasında yaşanan karışıklık nedeniyle yaşanan üretim kesintilerinin ardından küresel petrol arzı şubat ayında yükseliş eğilimine devam etti.

Bu dönemde, ABD küresel petrol arzına günlük yaklaşık 170 bin artışla 19 milyon 650 bin varil, Kanada günlük yaklaşık 190 bin varil artışla 6 milyon 120 bin varil, Libya ise günlük yaklaşık 130 bin varil artışla 1 milyon 160 bin varil katkı sağladı.

- Küresel petrol arzındaki büyümede başı yine ABD çekecek

Rapora göre, geçen ayki yükseliş eğilimine rağmen ocakta hava şartlarına bağlı üretim kesintileri ve OPEC+ grubunun arz kesintileri nedeniyle küresel petrol arzında yılın ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine göre günlük 870 bin düşüş bekleniyor.

Küresel petrol arzının bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 800 bin varil artarak yaklaşık 102 milyon 900 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Yıl sonuna doğru günlük yaklaşık 20 milyon 600 bin varillik rekor üretim seviyesine ulaşması beklenen ABD'nin bu yıl üst üste dördüncü kez küresel petrol arzındaki büyümede başı çekeceği öngörülüyor.

ABD'nin yanı sıra Guyana, Brezilya ve Kanada'nın da bugüne kadarki en yüksek üretim seviyelerine ulaşması ve OPEC+ grubu dışı söz konusu dört ülkenin küresel petrol arzında bu yıl günlük 1 milyon 300 bin varil eklemesi bekleniyor.

Ayrıca, yaptırımlara rağmen geçen yıl ABD'den sonra dünyanın en büyük arz artışını kaydeden İran'ın günlük 280 bin varille üretimini daha da artıracağı tahmin ediliyor.

KÜRESEL PETROL TALEBİNE İLİŞKİN ARTIŞ ÖNGÖRÜSÜ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Raporda, küresel petrol talebinde, ABD'nin ekonomik görünümündeki iyileşme ve şirketlerin Kızıldeniz'deki riskten kaçınmak için gemilerini Ümit Burnu'na yönlendirmesinin yakıt tüketimini artırması nedeniyle yılın ilk çeyreğinde günlük yaklaşık 1 milyon 700 bin varil artışa işaret edildi.

Buna göre, küresel petrol talebindeki büyüme tahmini, geçen ayki rapora göre ilk çeyrek için günlük 270 bin varil, 2024 yılının geneli için ise günlük 110 bin varil yukarı yönlü revize edildi.

Kovid-19 salgını dönemindeki aşırı dalgalanmaların ardından küresel petrol talebindeki büyümenin bu yıl geçen yıla göre hız kaybedeceği ve günlük yaklaşık 1 milyon 300 bin varil olacağı öngörülüyor. Küresel petrol talebinin bu yıl günlük yaklaşık 103 milyon 180 bin varil seviyesinde olması bekleniyor.

Küresel petrol talebi, geçen yıl günlük yaklaşık 2 milyon 300 bin varil artışla 101 milyon 840 bin varil seviyesinde gerçekleşmişti.

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