CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz OPEC'in küresel petrol talebinde 2024 öngörüsü

OPEC'in küresel petrol talebinde 2024 öngörüsü

Küresel petrol talebinin bu yıl günlük 2,2 milyon varil artışla 104,4 milyona ulaşması bekleniyor. Talebe dönük yükselişte, hava yolu ve kara yolu ulaşımı ile sanayi, inşaat ve tarım faaliyetlerindeki artışın etkili olması bekleniyor. Raporda, gelecek yıl talepte öngörülen artışın ise bu yıla göre yavaşlayacağı ifade edildi.

Oluşturma Tarihi 17 Ocak 2024 17:24

Son Güncelleme Tarihi 17 Ocak 2024 17:24

Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre 2,2 milyon varil artışla 104,4 milyon varile yükselmesi öngörülüyor.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, petrol talebinin büyümesine çoğunlukla Çin ve Orta Doğu'daki ülkelerde kapasite artışlarının ve petrokimya marjlarının katkıda bulunacağı öngörülüyor.

Bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2,2 milyon varil artışla 104,4 milyon varil olacağı tahmin ediliyor. Talebe dönük yükselişte, hava yolu ve kara yolu ulaşımı ile sanayi, inşaat ve tarım faaliyetlerindeki artışın etkili olması bekleniyor. Raporda, gelecek yıl talepte öngörülen artışın ise bu yıla göre yavaşlayacağı ifade edildi.

Talebin 2025'te günlük 1,8 milyon varil büyüyerek günlük 106,2 milyon varil olması bekleniyor. OECD ülkelerinde talebin günlük 100 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise günlük 1,7 milyon varil artacağı tahmin ediliyor.

OPEC'İN PETROL ÜRETİMİ ARALIKTA GÜNLÜK 73 BİN VARİL ARTTI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi aralıkta bir önceki aya göre günlük 73 bin varil artışla yaklaşık 26 milyon 700 bin varile yükseldi. Rapora göre, aralıkta ham petrol üretimi en fazla Nijerya ve Irak'ta arttı. Kuveyt, Suudi Arabistan ve İran'da ise üretimde düşüş yaşandı.

Günlük petrol üretimi Nijerya'da 100 bin varil, Irak'ta ise 23 bin varil arttı. Üretim Kuveyt'te 23 bin, Suudi Arabistan'da 12 bin ve İran'da 11 bin varil azaldı.

OPEC ham petrolünün toplam küresel üretim içindeki payı geçen ay bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak yüzde 26,5 oldu. Bu yıl dünyada OPEC ham petrolüne olan talebin geçen yıla göre günlük 800 bin varil artarak 28,5 milyon varil olması bekleniyor. Bu seviyenin gelecek yıl günlük 29 milyon varile yükseleceği öngörülüyor.

Dünyadaki sondaj kuyusu sayısı geçen ay 62 düşüşle 1803'e geriledi. Sondaj kulesi sayısı OPEC ülkelerinde 19, OPEC dışı ülkelerde ise 43 düştü.

İlginizi Çekebilir
ABD dolarının güçlenmesi Brent petrolün fiyatını düşürdü ABD dolarının güçlenmesi Brent petrolün fiyatını düşürdü 17 Ocak 2024 09:33
Japonya’nın 2024 mali yılı bütçe taslağı depremler için güncellendi Japonya'nın 2024 mali yılı bütçe taslağı depremler için güncellendi 17 Ocak 2024 09:24
Çin ekonomisi dördüncü çeyrekte piyasanın büyüme beklentilerini yakalayamadı Çin ekonomisi dördüncü çeyrekte piyasanın büyüme beklentilerini yakalayamadı 17 Ocak 2024 09:15
S&P: ABD’de kurumsal borç temerrütleri 2023’te %80 arttı S&P: ABD'de kurumsal borç temerrütleri 2023'te %80 arttı 17 Ocak 2024 09:13
Çin’de yeni konut fiyatlarında düşüş hızlandı Çin'de yeni konut fiyatlarında düşüş hızlandı 17 Ocak 2024 09:10
Küresel piyasalar para politikalarına yönelik belirsizliklerle negatif seyrediyor Küresel piyasalar para politikalarına yönelik belirsizliklerle negatif seyrediyor 17 Ocak 2024 09:28
Çin’in sanayi üretimi beklentilerden üzerinde büyürken perakende satışlarda büyüme yavaşladı Çin'in sanayi üretimi beklentilerden üzerinde büyürken perakende satışlarda büyüme yavaşladı 17 Ocak 2024 09:07
LNG tankeri Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı rotasını kullanmayı bırakıyor LNG tankeri Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı rotasını kullanmayı bırakıyor 17 Ocak 2024 09:04
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 17 Ocak 2024 10:09
ABD doları önde gelen para birimleri karşısında 1 ayın en yüksek seviyesine çıktı ABD doları önde gelen para birimleri karşısında 1 ayın en yüksek seviyesine çıktı 17 Ocak 2024 08:58
Çin’in nüfusu 2023 yılında 2 milyon azaldı Çin'in nüfusu 2023 yılında 2 milyon azaldı 17 Ocak 2024 08:55
Kızıldeniz saldırıları hava taşımacılığı fiyatlarını yükseltebilir Kızıldeniz saldırıları hava taşımacılığı fiyatlarını yükseltebilir 17 Ocak 2024 08:52
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,44
%0,2439
EURO
1.002,15
%0,2153
DOLAR
999,53
%-0,0468
ALTIN
998,93
%-0,1071
BORSA
1.049,81
%4,9808
EURO
1.045,44
%4,5439
DOLAR
1.011,23
%1,1226
ALTIN
1.037,14
%3,7138
BORSA
1.076,27
%7,6268
EURO
1.055,65
%5,5652
DOLAR
1.071,20
%7,1197
ALTIN
1.003,72
%0,3718
BORSA
1.663,13
%66,3126
EURO
1.617,48
%61,7482
DOLAR
1.809,76
%80,9756
ALTIN
1.540,72
%54,0722
BORSA
BİST En Aktif Hisseler