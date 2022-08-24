Küresel ekonomide resesyon edişeleri devam ederken metal fiyatları karışık bir seyir izliyor.

LME'de 3 ay vadeli bakır fiyatı bugün 8065 dolar/ton seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 0,20 kayıpla 8088,50 dolar/ton seviyesinde.

Şanghay'da Eylül vadeli bakır kontratı ise yüzde 0,5 artışla 63140 yuan/ton seviyesini gördü.

LME'de 3 ay vadeli alüminyum fiyatı yüzde 0,30 artarken, kurşun, çinko ve kalay fiyatları yüzde 0,30-0,40 arasında aşağıdalar.

Analistler, ABD dolarının güçlenmeye devam edip etmeyeceğinin temel metal fiyatlarında da yönü belirleyeceğini, piyasanın kararını vermek için Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole sempozyumunda vereceği mesajları beklediğini ifade ediyorlar.