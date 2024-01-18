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Küresel talep beklentisi Brent petrol fiyatını yükseltti

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,18 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 18 Ocak 2024 09:46

Son Güncelleme Tarihi 18 Ocak 2024 09:46

Dün 78,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 78,18 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,96 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, küresel talepte bu yıl ve gelecek yıl artış yaşanacağı beklentisi, soğuk havanın etkisiyle ABD'de üretimde düşüş yaşanması ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin artmasıyla yükselişe geçti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) dün yayımladığı raporuna göre, bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla göre 2,2 milyon varil artışla 104,4 milyon varile yükselecek. Petrol talebinin büyümesine çoğunlukla Çin ve Orta Doğu'daki ülkelerde kapasite artışlarının ve petrokimya marjlarının katkıda bulunacağı öngörülüyor. Talebe dönük yükselişte, hava ve kara yolu ulaşımı ile sanayi, inşaat ve tarım faaliyetlerindeki artışın da etkili olması bekleniyor.

Talebin 2025'te ise günlük 1,8 milyon varil büyüyerek günlük 106,2 milyon varil olması bekleniyor. Dünyada petrol talebinin artacağı öngörüsü, fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de soğuk hava nedeniyle petrol üretiminin sınırlanabileceği ve ülkedeki büyük rafineri operasyonlarının olumsuz etkilenebileceği endişesi devam ediyor. ABD'nin en büyük petrol üreten eyaleti Kuzey Dakota'da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle petrol üretiminde günlük ortalama 700 bin varil düşüş meydana geldi. Söz konusu düşüş sonrası bölgedeki üretim normal zamanlara kıyasla yarı seviyenin altına geriledi.

Zengin petrol kaynaklarına sahip Orta Doğu'da artan gerginlik petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD, dün Yemen'deki İran yanlısı Husiler tarafından kullanıldığı iddia edilen füze rampalarına karşı yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, "İran destekli Husi teröristlerinin eylemleri, uluslararası denizcileri tehlikeye atmaya ve Güney Kızıldeniz ve bitişik su yollarındaki ticari nakliye yollarını bozmaya devam ediyor." dedi.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatlarının yükselmesine yardımcı oldu. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi yüzde 0,19 düşüşle 103,014 oldu. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.

Öte yandan, uzmanlar gün içinde ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nden gelecek resmi ham petrol stok verilerini bekliyor. Dün Amerikan Petrol Enstitüsü, ham petrol stoklarının 483 bin varil arttığını açıkladı. Stoklardaki artış, ülkede petrol talebinin düştüğüne işaret ederek fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,21 ile 80,23 dolar aralığının direnç, 76,85 ile 75,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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