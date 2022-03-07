Merkez Bankası`dan döviz kurları için yeni karar! Resmi Gazete`de yayımlandı

Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına ilişkin tebliğlerde yaptığı değişikliklerle, vadesi gelen mevduatlara yenileme ve tüzel kişilere de 3 ay vade imkanı sağladı.

TÜZEL KİŞİLER DE 3 AY VADELİ HESAP AÇABİLECEK TCMB'nin Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi tebliğlerinde yaptığı değişiklikler bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılabilmesi kararlaştırıldı.

VADE SONUNDA YENİLEME İMKANI OLACAK Değişiklikle ayrıca Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkanı tanınabilecek.