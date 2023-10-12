OPEC'in günlük ham petrol üretimi eylülde arttı

OPEC'in "Petrol Piyasası" raporuna göre, Eylül ayında petrol üretimi 273 bin varil/gün artarak 27 milyon 755 bin varil/gün seviyesine çıktı.

En büyük petrol üretici ülkesi Suudi Arabistan'ın ikincil kaynaklara dayalı petrol üretimi 82 bin varil/gün artarak, bir önceki ay düştüğü 9 milyon varil/günün yeniden üzerine çıktı ve 9 milyon 6 bin varil/gün oldu.

Diğer büyük üreticilerden Nijerya'nın üretimi 141 bin varil/gün artışla, toplam üretime en yüksek katkıyı sağladı. Kuveyt'in 25 bin varil/gün, İran ve Irak'ın 15'er bin varil/gün üretim artışı oldu.

