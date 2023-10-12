CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz OPEC'in günlük ham petrol üretimi eylülde arttı

OPEC'in günlük ham petrol üretimi eylülde arttı

OPEC'in Eylül ayında günlük ham petrol üretimi arttı. Artışta Nijerya ve Suudi Arabistan'ın katkısı oldu

Oluşturma Tarihi 12 Ekim 2023 17:01

Son Güncelleme Tarihi 12 Ekim 2023 17:01

OPEC'in "Petrol Piyasası" raporuna göre, Eylül ayında petrol üretimi 273 bin varil/gün artarak 27 milyon 755 bin varil/gün seviyesine çıktı.

En büyük petrol üretici ülkesi Suudi Arabistan'ın ikincil kaynaklara dayalı petrol üretimi 82 bin varil/gün artarak, bir önceki ay düştüğü 9 milyon varil/günün yeniden üzerine çıktı ve 9 milyon 6 bin varil/gün oldu.

Diğer büyük üreticilerden Nijerya'nın üretimi 141 bin varil/gün artışla, toplam üretime en yüksek katkıyı sağladı. Kuveyt'in 25 bin varil/gün, İran ve Irak'ın 15'er bin varil/gün üretim artışı oldu.

İlginizi Çekebilir
Talep beklentileri brent petrol fiyatını düşürdü Talep beklentileri brent petrol fiyatını düşürdü 12 Ekim 2023 09:59
ABD ile dünyaca ünlü şirket arasındaki anlaşmazlık büyüyor ABD ile dünyaca ünlü şirket arasındaki anlaşmazlık büyüyor 12 Ekim 2023 09:56
İngiliz ekonomisi sınırlı büyüdü İngiliz ekonomisi sınırlı büyüdü 12 Ekim 2023 09:41
Rusya’dan ihracatçılar için yeni karar Rusya'dan ihracatçılar için yeni karar 12 Ekim 2023 09:23
Japonya’da bankalar arası transfer sistemindeki arıza onarıldı Japonya'da bankalar arası transfer sistemindeki arıza onarıldı 12 Ekim 2023 09:12
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 12 Ekim 2023 13:22
API petrol stoklarında artış piyasaları şaşırttı API petrol stoklarında artış piyasaları şaşırttı 12 Ekim 2023 09:02
Japonya’da çekirdek makine siparişleri düştü Japonya'da çekirdek makine siparişleri düştü 12 Ekim 2023 08:59
Gözler ABD’nin tüketici enflasyonuna çevrildi Gözler ABD'nin tüketici enflasyonuna çevrildi 12 Ekim 2023 12:09
Rusya’da enflasyon beklentilerin üzerinde arttı Rusya'da enflasyon beklentilerin üzerinde arttı 12 Ekim 2023 08:57
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 12 Ekim 2023 10:03
Fed üyesinden dikkat çeken faiz açıklaması Fed üyesinden dikkat çeken faiz açıklaması 12 Ekim 2023 08:54
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,64
%0,3639
ALTIN
999,64
%-0,036
DOLAR
993,23
%-0,6768
EURO
991,21
%-0,8792
BORSA
997,64
%-0,2361
ALTIN
1.007,80
%0,7796
DOLAR
1.012,07
%1,2069
EURO
990,91
%-0,9089
BORSA
984,88
%-1,5123
ALTIN
1.031,55
%3,1546
DOLAR
1.016,27
%1,6274
EURO
1.013,61
%1,3614
BORSA
1.655,48
%65,5479
ALTIN
1.488,11
%48,8114
DOLAR
1.622,44
%62,2443
EURO
2.311,99
%131,1993
BORSA
BİST En Aktif Hisseler