ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah 120,50 dolar seviyesini gördü. Şu sıralarda Cuma gününe göre 65 cent artışla 120,08 dolar seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 1 dolar artışla 116,08 dolardan işlem görüyor.

Analistler iki gün sürecek AB toplantısında Rusya'ya petrol ambargosu konusunda bir uzlaşma olup olmayacağının yarattığı belirsizliğin yanı sıra, yaz sezonu öncesi ABD ve AB'de akaryakıt stoklarının azalmasının fiyatlara destek verdiğini vurguluyorlar.

Brent petrolünü 120,34 dolar/varil direncini kırmaya çalıştığını belirten analistler buranın kırılması halinde 121,60 dolar/varil seviyesinin hedeflenmesini bekliyorlar. Direncin kırılamaması halinde ise 119,16 dolar seviyesine kadar geri çekilme olabilir.