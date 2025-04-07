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Petrol fiyatları 4 yılın en düşük seviyesine geriledi

ABD ve Çin arasında yoğunlaşan ticaret savaşının ham madde talebine ilişkin endişeleri tetiklemesiyle metaller de dahil olmak üzere çoğu emtia piyasası düşerken, petrol fiyatı yaklaşık %3 düşüşle 2021'den bu yana en zayıf seviyesine geriledi.

Oluşturma Tarihi 07 Nisan 2025 09:31

Son Güncelleme Tarihi 07 Nisan 2025 09:32

Beyaz Saray yetkililerinin kapsamlı gümrük vergisi planlarından geri adım atma işareti göstermemesi ve yatırımcıların resesyon riskinin arttığını değerlendirmeleri fiyatları aşağı çekti.

Brent petrolünün varil fiyatı şu sıralarda yüzde 2,44 düşüşle 63,98 dolar, Batı Teksas petrolü de yüzde 2,5 düşüle 60,44 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ANZ, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana küresel mal ticareti sistemine yönelik en büyük tehdit, risk varlıklarında hızlı bir kaldıraç azaltımına ve resesyon risklerinde tırmanışa neden oluyor."Altının bir sığınak varlık olarak cazibesi onu küresel piyasalardaki satışlardan koruyamadı" dedib

Rakuten Securities'in emtia analisti olan Satoru Yoshida, "Düşüşün başlıca nedeni gümrük tarifelerinin küresel ekonomiyi zayıflatacağı endişesi. Buna ek olarak, OPEC+ tarafından planlanan üretim artışı da satış öncesine katkıda bulunuyor" değerlendirmesini yaptı.

Brent petrolünde bugün destek seviyesi 62,79 dolarda. Buranın kırılması halinde 61,66 dolar hedeflenebilir.

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