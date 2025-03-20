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Petrol fiyatları ABD dolarının etkisiyle yükseldi

Petrol fiyatları güçlü talep görünümü ve ABD dolarındaki zayıflığın etkisiyle yükseldi.

Oluşturma Tarihi 20 Mart 2025 09:06

Son Güncelleme Tarihi 20 Mart 2025 09:07

Petrol fiyatları, ABD haftalık stoklarının beklenenden daha fazla düşmesinin ardından ABD'deki güçlü talep görünümü ve zayıflayan ABD dolarının etkisiyle yükseldi.

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 42 cent artışla 71,2 dolardan, NYMEX'de Batı Teksas petrolü 37 cent artışla 67,53 dolmardan işlem görüyor.

ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre, geçen hafta dizel ve kalorifer yakıtı da dahil olmak üzere damıtılmış ürün stoklarında beklenenden daha yüksek bir düşüş gösterdi. Stoklar 2,8 milyon varil azaldı.

JP Morgan analistleri, "ABD petrol talebi görünümü, hava yolculuğu yolcu hacimlerindeki düşüşe rağmen sağlıklı olmaya devam ediyor," dedi ve ABD seyahat faaliyetlerindeki düşüşün talep görünümünde daha geniş bir zayıflığa işaret etmediğini ekledi.

Analistler, küresel petrol talebinin günlük ortalama 101,8 milyon varil (bpd) ile yıllık 1,5 milyon bpd artış gösterdiğini söyledi.

Phillip Nova kıdemli piyasa analisti Priyanka Sachdeva, "Hafta boyunca, doların zayıflığı dolar cinsinden petrol fiyatları için bir miktar destek sağladı gibi görünüyor," dedi.

Petrol yatırımcıları, Federal Rezerv'in yıl sonuna kadar faiz oranlarını 50 baz puan gevşetme ihtimalinden umutlu olmaya devam ediyor, diye ekledi.

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