Petrol fiyatları sert düşüşün ardından ılımlı yükseldi

ABD'de artan stokların etkisiyle dün keskin bir düşüş gösteren petrol fiyatları bu sabah bir miktar toparlandı. Dün ICE'de Brent petrolü günü %3'lük düşüşle varil başına 87 doların hafif üzerinde tamamlarken, Batı Teksas petrolü 83 doların altına indi.

Ancak İsrail'in İran'ın son saldırısına yanat vereceği endişeleri petrol fiyatlarına destek vermeye devam ediyor. Goldman Sachs'a göre, şu anda varil başına 5 ila 10 dolarlık bir primin söz konusu ve İran ile İsrail arasında gerilimin tırmanmaması halinde fiyatlar düşebilir.

Biden'ın yönetiminin Venezüella petrolüne yeniden kısıtlamalar getirmesi de fiyatların toparlanmasına destek verdi.

ICE'de Brent petrolü 28 cent artışla 87,57 dolar/varil seviyesinden, NYMEX'de Batı Teksas petrolü 18 cent artışla 82,87 dolardan işlem görüyor.