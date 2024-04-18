CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Petrol fiyatları sert düşüşün ardından ılımlı yükseldi

Petrol fiyatları sert düşüşün ardından ılımlı yükseldi

Petrol fiyatları dünkü sert düşüşün ardından bugün bir miktar yükseldi.

Oluşturma Tarihi 18 Nisan 2024 08:50

Son Güncelleme Tarihi 18 Nisan 2024 08:50

ABD'de artan stokların etkisiyle dün keskin bir düşüş gösteren petrol fiyatları bu sabah bir miktar toparlandı. Dün ICE'de Brent petrolü günü %3'lük düşüşle varil başına 87 doların hafif üzerinde tamamlarken, Batı Teksas petrolü 83 doların altına indi.

Ancak İsrail'in İran'ın son saldırısına yanat vereceği endişeleri petrol fiyatlarına destek vermeye devam ediyor. Goldman Sachs'a göre, şu anda varil başına 5 ila 10 dolarlık bir primin söz konusu ve İran ile İsrail arasında gerilimin tırmanmaması halinde fiyatlar düşebilir.

Biden'ın yönetiminin Venezüella petrolüne yeniden kısıtlamalar getirmesi de fiyatların toparlanmasına destek verdi.

ICE'de Brent petrolü 28 cent artışla 87,57 dolar/varil seviyesinden, NYMEX'de Batı Teksas petrolü 18 cent artışla 82,87 dolardan işlem görüyor.

İlginizi Çekebilir
API petrol stokları arttı API petrol stokları arttı 17 Nisan 2024 08:29
UBS Çin için 2024 büyüme tahminini yükseltti UBS Çin için 2024 büyüme tahminini yükseltti 17 Nisan 2024 08:33
New York borsası karışık seyirle açıldı New York borsası karışık seyirle açıldı 16 Nisan 2024 17:16
ABD’de sanayi üretimi beklentiler dahilinde arttı ABD'de sanayi üretimi beklentiler dahilinde arttı 16 Nisan 2024 17:00
IMF küresel ekonomik büyüme tahminini yükseltti IMF küresel ekonomik büyüme tahminini yükseltti 16 Nisan 2024 16:25
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 17 Nisan 2024 13:20
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 17 Nisan 2024 10:05
Küresel piyasalar Powell sonrası negatif seyrine devam ediyor Küresel piyasalar Powell sonrası negatif seyrine devam ediyor 17 Nisan 2024 09:16
ABD’de konut başlangıçları beklentilerin altında kaldı ABD'de konut başlangıçları beklentilerin altında kaldı 16 Nisan 2024 16:19
Altın gram fiyatı yükselişini sınırladı! İslam Memiş’ten çarpıcı altın fiyatları açıklaması: 2 ihtimal var Altın gram fiyatı yükselişini sınırladı! İslam Memiş’ten çarpıcı altın fiyatları açıklaması: 2 ihtimal var 16 Nisan 2024 16:05
Fed’in faiz indirimi beklentileri ötelenmeye devam ediyor Fed'in faiz indirimi beklentileri ötelenmeye devam ediyor 16 Nisan 2024 15:37
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 12 trilyon 884 milyar lira oldu Bankacılık sektörünün kredi hacmi 12 trilyon 884 milyar lira oldu 16 Nisan 2024 15:02
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.006,61
%0,6612
ALTIN
1.002,02
%0,2024
EURO
1.000,31
%0,0307
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
1.277,23
%27,7232
ALTIN
1.106,32
%10,6322
EURO
1.125,78
%12,5777
DOLAR
992,12
%-0,7881
BORSA
1.352,98
%35,2978
ALTIN
1.134,21
%13,4206
EURO
1.136,78
%13,6776
DOLAR
1.096,40
%9,6402
BORSA
2.285,82
%128,5816
ALTIN
1.752,66
%75,2656
EURO
1.741,78
%74,178
DOLAR
1.900,65
%90,0653
BORSA
BİST En Aktif Hisseler