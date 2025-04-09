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Petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesinde

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasında tırmanan gümrük vergisi savaşının körüklediği talep endişeleri ve artan arz görünümü nedeniyle dört yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine geriledi.

Oluşturma Tarihi 09 Nisan 2025 08:46

Son Güncelleme Tarihi 09 Nisan 2025 08:46

Brent vadeli işlemleri 2,5 dolar veya %3,98 değer kaybederek 60,32 dolar oldu. ABD Batı Teksas (WTI) ham petrolü %4,3 düşüşle 57 dolar geriledi. Brent ve WTI Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Her iki gösterge de, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel bir ticaret savaşının ekonomik büyümeye zarar vereceği ve yakıt talebini vuracağı endişelerine yol açan çoğu ithalata yönelik kapsamlı gümrük tarifelerini açıklamasından bu yana art arda beş seansta düştü.

Rystad Energy petrol emtia piyasaları başkan yardımcısı Ye Lin, "Çin'in agresif misillemesi dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında hızlı bir anlaşma şansını azaltıyor ve dünya genelinde artan ekonomik durgunluk korkularını tetikliyor. Ticaret savaşı daha uzun süre devam ederse Çin'in 50.000 varil ila 100.000 varil petrol talebi artışı risk altında, ancak iç tüketimi artırmak için daha güçlü bir teşvik kayıpları hafifletebilir" dedi.

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