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Petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,24 artışla uluslararası piyasalarda 75,71 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 08 Aralık 2023 09:54

Son Güncelleme Tarihi 08 Aralık 2023 09:54

Dün 75,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,05 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,24 artışla 75,71 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,82 dolardan alıcı buldu.

Artan arz ve talep belirsizlikleri nedeniyle yaklaşık son 5 ayın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatları, kar alımları ve Suudi Arabistan ile Rusya'nın OPEC+ grubu üyelerine anlaşmaya uyma çağrısıyla yeniden yükselişe geçti.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan ortak yazılı açıklamada, tüm katılımcı ülkelerin, üreticilerin ve tüketicilerin çıkarlarına hizmet edecek ve küresel ekonominin büyümesini destekleyecek şekilde OPEC+ anlaşmasına uyması gerektiği belirtildi.

Geçen hafta yapılan OPEC+ grubu toplantısında bazı üye ülkeler, mevcut üretim kesintilerine ek olarak günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisine gideceğini duyurmuştu.

Uzmanlar, OPEC+ grubu üretim kesintisine ilişkin ayrıntı eksikliğinin piyasalarda belirsizlikleri artırdığını ayrıca gelecek yıl öngörülen arz fazlalığının yalnızca bir kısmına karşılık geldiğini ifade ediyor.

Öte yandan, Çin ekonomisine ilişkin endişeler ve ABD'deki güçlü petrol üretim seviyeleri de fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,74 ile 75,96 dolar aralığının direnç, 75,52 ile 75,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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