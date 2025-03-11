CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı devam ediyor

Petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı devam ediyor

ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'e uyguladığı gümrük vergilerinin dünya genelinde ekonomileri yavaşlatacağı ve enerji talebine zarar vereceği endişesiyle petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 11 Mart 2025 08:51

Son Güncelleme Tarihi 11 Mart 2025 08:51

OPEC+'nın Nisan'da üretimini artırmaya hazırlanması da petrol fiyatları üzerindeki baskıya katkı yapıyor. ICE'de vadeli Brent petrolü 68,99 dolara kadar düşüşün ardından düne göre 5 sent veya %0,07 düşüşle varil başına 69,23 dolardan işlem görüyor. ABD Batı Teksas ham petrolü de 10 sent veya %0,15 kayıpla varil başına 65,93 dolara geriledi.

ANZ'de kıdemli emtia stratejisti olan Daniel Hynes, "Trump'ın yorumları, yatırımcıların talepte daha zayıf büyüme riskini fiyatlamaya başlamasıyla bir satış dalgasını tetikledi" dedi.

Petrol piyasası ABD'de bugün açıklanacak API ve yarın açıklanacak DOE haftalık petrol stok verilerini takip edecek.

İlginizi Çekebilir
ABD’nin dış ticaret açığı rekor seviyeye ulaştı ABD'nin dış ticaret açığı rekor seviyeye ulaştı 06 Mart 2025 17:16
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları azaldı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı 06 Mart 2025 17:01
Ukrayna Merkez Bankası faizi 100 baz puan artırdı Ukrayna Merkez Bankası faizi 100 baz puan artırdı 06 Mart 2025 16:24
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı 06 Mart 2025 16:22
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı 06 Mart 2025 15:55
Yabancılar 107,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 107,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı 06 Mart 2025 15:01
Avro Bölgesi’nde perakende satışlar düştü Avro Bölgesi'nde perakende satışlar düştü 06 Mart 2025 14:18
Brent petrolün fiyatı yükseldi Brent petrolün fiyatı yükseldi 06 Mart 2025 10:27
Rusya’da yeni otomobil satışları düştü Rusya'da yeni otomobil satışları düştü 06 Mart 2025 09:40
Yurt içinde gözler TCMB’nin faiz kararına çevrildi Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi 06 Mart 2025 09:29
Çin ABD ile savaşmaya hazır olduğunu açıkladı Çin ABD ile savaşmaya hazır olduğunu açıkladı 06 Mart 2025 09:08
İş dünyası Trump’ın tarife politikalarından endişe duyuyor İş dünyası Trump'ın tarife politikalarından endişe duyuyor 06 Mart 2025 09:05
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler