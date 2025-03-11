Petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı devam ediyor

OPEC+'nın Nisan'da üretimini artırmaya hazırlanması da petrol fiyatları üzerindeki baskıya katkı yapıyor. ICE'de vadeli Brent petrolü 68,99 dolara kadar düşüşün ardından düne göre 5 sent veya %0,07 düşüşle varil başına 69,23 dolardan işlem görüyor. ABD Batı Teksas ham petrolü de 10 sent veya %0,15 kayıpla varil başına 65,93 dolara geriledi.

ANZ'de kıdemli emtia stratejisti olan Daniel Hynes, "Trump'ın yorumları, yatırımcıların talepte daha zayıf büyüme riskini fiyatlamaya başlamasıyla bir satış dalgasını tetikledi" dedi.

Petrol piyasası ABD'de bugün açıklanacak API ve yarın açıklanacak DOE haftalık petrol stok verilerini takip edecek.