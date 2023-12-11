CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Petrol 7 haftalık kaybından mı dönüyor?

Petrol 7 haftalık kaybından mı dönüyor?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,41 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesi ABD'nin stratejik rezervleri yenileme çabalarının etkisiyle haftaya yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 11 Aralık 2023 10:07

Son Güncelleme Tarihi 11 Aralık 2023 10:07

Cuma günü 76,36 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,75 artışla 76,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,75 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesi ABD'nin stratejik rezervleri yenileme çabalarının etkisiyle haftaya yükselişle başladı.

ABD yönetiminin, düşük fiyatları harekete geçirmek ve piyasayı desteklemek için stratejik petrol rezervlerini yeniden artırması bekleniyor. ABD Enerji Bakanlığı, cuma günkü açıklamasında, Mart 2024'te teslim edilmek üzere stratejik petrol rezervi için 3 milyon varile kadar ham petrol satın almayı hedeflediklerini belirtti.

Ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye ve enflasyonla mücadeleye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervlerinden 6 ay boyunca günde 1 milyon varil petrolün kullanıma sunulacağı duyurulmuştu. Rezerv seviyesindeki açığı kapatmak isteyen ABD'nin ham petrol satın alma kararı fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Öte yandan, uzmanlar OPEC+ grubunun gönüllü üretim kesintilerine ilişkin net etkiler görülene dek petrol fiyatlarının yön arayışı içerisinde olacağını tahmin ediyor. Geçen hafta yapılan OPEC+ grubu toplantısında bazı üye ülkeler, mevcut üretim kesintilerine ek olarak günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisine gideceğini duyurmuştu.

Küresel piyasalarda bu hafta, ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararları açıklanacak. Bankaların faiz kararlarının petrol fiyatlarının bu haftaki yönünü belirlemesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 76,55 ile 76,64 dolar aralığının direnç, 76,27 ile 76,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
Avrupa Yatırım Bankası’nın yeni başkanı Nadia Calvino olacak Avrupa Yatırım Bankası'nın yeni başkanı Nadia Calvino olacak 08 Aralık 2023 16:20
ECB’den erken faiz indirimi beklentisi euroyu zayıflatıyor ECB'den erken faiz indirimi beklentisi euroyu zayıflatıyor 08 Aralık 2023 15:15
FAO: Küresel gıda fiyatları kasımda değişmedi FAO: Küresel gıda fiyatları kasımda değişmedi 08 Aralık 2023 14:24
Suudi Arabistan altın üretimini artıracak Suudi Arabistan altın üretimini artıracak 08 Aralık 2023 12:12
AB maliye bakanları mali kurallar üzerinde anlaşmaya yakın AB maliye bakanları mali kurallar üzerinde anlaşmaya yakın 08 Aralık 2023 12:10
Suudi Arabistan Alibaba ile yaptığı teknoloji girişimine daha fazla sermaye aktaracak Suudi Arabistan Alibaba ile yaptığı teknoloji girişimine daha fazla sermaye aktaracak 08 Aralık 2023 12:04
SEB Research ECB’nin faiz indirimi için tarih verdi SEB Research ECB'nin faiz indirimi için tarih verdi 08 Aralık 2023 12:09
Petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti Petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti 08 Aralık 2023 09:54
Japonya ekonomisi tahminlerden daha hızlı daraldı Japonya ekonomisi tahminlerden daha hızlı daraldı 08 Aralık 2023 09:10
JPMorgan stratejistinden dikkat çeken hisse senedi açıklaması JPMorgan stratejistinden dikkat çeken hisse senedi açıklaması 08 Aralık 2023 09:07
Binance Abu Dabi’deki lisans başvurusunu geri çekti Binance Abu Dabi'deki lisans başvurusunu geri çekti 08 Aralık 2023 09:02
ABD’de hane halkı serveti düştü ABD'de hane halkı serveti düştü 08 Aralık 2023 08:59
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,21
%0,321
EURO
1.002,07
%0,2071
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
997,36
%-0,2641
ALTIN
996,18
%-0,3825
EURO
1.003,63
%0,363
DOLAR
985,98
%-1,4018
BORSA
951,57
%-4,8429
ALTIN
1.022,91
%2,2913
EURO
1.012,91
%1,291
DOLAR
1.018,33
%1,8326
BORSA
1.016,24
%1,624
ALTIN
1.580,68
%58,0678
EURO
1.551,99
%55,1991
DOLAR
1.581,08
%58,1076
BORSA
1.716,91
%71,6907
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler