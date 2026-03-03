Petrolde Orta Doğu gerilimi: Arz endişeleri fiyatları yukarı taşıdı

Petrol fiyatları, ABD ile İsrail'in İran'la yaşadığı gerilimin genişleme ihtimali ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatlara yönelik tehditlerin arz güvenliğine dair kaygıları artırmasıyla üçüncü işlem gününde de yükselişini sürdürdü. Brent crude oil vadeli kontratları varil başına 79,46 dolara çıkarak yüzde 2,2 değer kazandı. Pazartesi günü Brent, Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviye olan 82,37 doları test ettikten sonra kazançlarının bir kısmını geri vermişti.

ABD ham petrol göstergesi West Texas Intermediate (WTI) ise 1,21 dolarlık artışla varil başına 72,44 dolara yükseldi. Önceki seansta WTI, Haziran 2025'ten bu yana en yüksek düzeyine ulaştıktan sonra geri çekilse de günü yüzde 6,3 primle tamamlamıştı.

Analistlere göre Brent petrolde 79,38 dolar seviyesi önemli bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 80,44–81,33 dolar bandı gündeme gelebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 77,66 dolar destek olarak izlenirken, bu eşiğin altına inilmesi durumunda fiyatların 76,27 dolara kadar gerileyebileceği belirtiliyor.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmış sayılabileceğini ve İran'ın enerji altyapısını hedef alma eğiliminin arttığını ifade etti. Sycamore'a göre çatışmanın uzaması, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü riskleri daha da güçlendirebilir.

İsrail'in Lübnan'a yönelik operasyonları ve İran'ın Körfez'de enerji tesisleri ile tanker taşımacılığına karşı misilleme hamleleri, petrol piyasasında tedirginliği artırıyor. Küresel petrol talebinin yaklaşık beşte birini taşıyan tankerler günlük olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Ancak sigorta iptalleri ve artan güvenlik riskleri nedeniyle gemi ve konteyner taşımacılığında bölgeden kaçınma eğilimi gözleniyor.

Araştırma kuruluşu Bernstein, 2026 yılı için Brent petrol fiyat tahminini 65 dolardan 80 dolara yükseltti. Bununla birlikte, çatışmanın uzun süreli bir krize dönüşmesi halinde fiyatların 120–150 dolar aralığına tırmanabileceği öngörülüyor.