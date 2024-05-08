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Petrolde spot fiyatın 90 dolar/varil civarında kalması bekleniyor

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA), Brent petrolünde spot fiyatın 90 dolar/varil civarında kalmasını bekliyor.

Oluşturma Tarihi 08 Mayıs 2024 09:10

Son Güncelleme Tarihi 08 Mayıs 2024 09:10

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA), gönüllü OPEC+ ham petrol üretim kesintileri ve devam eden jeopolitik risklerin etkisiyle Brent ham petrolünde spot fiyatını 2024'ün geri kalanında varil başına 90 dolar civarında (88 dolar) kalacağını öngördü.

EIA dün yayınladığı "Kısa Vadeli Görünüm" raporunda, 2025'te ise küresel petrol üretimindeki artışla birlikte spot Brent fiyatının ortalama 85 dolar seviyesine düşeceğini tahmin etti.

ABD'nin ham petrol üretiminin 2024 yılında 13,2 milyon varil/gün olacağını öngören EIA, 2025 yılında da üretimin 13,7 milyon varil/güne yükselmesini bekliyor.

Düşük doğal gaz fiyatlarının bir sonucu olarak ABD doğal gaz üretiminin 2024 yılının ikincei çeyreğinde %2 oranında düşmesini bekleyen EIA, ABD'de 2024 yılında geçen yıla göre %1 daha az doğal gaz üretileceğini, 2025 yılında ise üretimin %2 artarak günde yaklaşık 105 milyar feet küpe (Bcf/d) ulaşacağını tahmin ettiklerini de belirtti.

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