Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazı için ödemelerin ruble olarak ödenmesinde nasıl bir sistem kullanılacağını İtalya Başbakanı Mario Draghi'ye anlattı.

Draghi'nin ofisinden yapılan açıklamada, Putin ile Draghi arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinin merkezinde Rusla ile Ukrayna arasında devam eden müzakerelerin yer aldığı da belirtildi.

Açıklamada, Putin'in ruble ile ödeme konusunda anlattığı sisteme Draghi'nin yanıtının ne olduğu konusunda ise bilgi verilmedi.

İtamya daha önce ruble ile ödeme yapmayı reddetmişti.