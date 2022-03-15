Son dakika haberi...Bazı akayakıt firmalarının internet sitesindeki fiyatlara göre motorin fiyatları için 2,38 TL indirim yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın bu kez fiyat değişimini kamuoyuna duyurmaması dikkat çekti.

SON DAKİKA HABERİ | MOTORİN FİYATLARI İÇİN 2,38 TL İNDİRİM YAPILDI Rusya Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesi sonrası petrol fiyatlarının tırmanışa geçmesi nedeniyle yükselen benzin ve motorin fiyatları için yeni haber akışıyla indirim beklentisi oluşmuştu. Bununla beraber bugünden itibaren geçerli olacak şekilde motorin fiyatları için 2,38 TL indirim yapıldı.

EPGİS BU KEZ KAMUOYUNA DUYURMADI Son günlerde tartışmaların odağındaki EPGİS indirim kararını bu kez kamuoyuna duyurmadı. İndirim akaryakıt firmalarının internet sitelerindeki pompa satış fiyatlarına yansımış göründü. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında zam yapılacağı ve sonrasında zammın geri çekildiği haberleri üzerine EPGİS'i hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. EPGİS'in vatandaşları manipüle ederek akaryakıt istasyonlarına yönlendirdiğini söyleyen Yılmaz, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Yılmaz, akaryakıt zamlarının EPDK tarafından belirlenmediğini vurgulayarak, zamların ve indirimlerin uluslararası piyasalara göre her akşam 22.00'de belli olduğunu ifade etmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI DÜNYADA REKOR KIRDI Benzin ve motorin fiyatları, Rusya Ukrayna Savaşı sonrası 133 doları aşarak 13,5 yılın zirvesini gören brent petrol nedeniyle tüm dünyada rekor kırmıştı. Son gelen haber akışıyla petrol varil fiyatının 105 dolar düzeyinin altına gerilemesiyle beraber benzin ve motorin fiyatı için indirim beklentisi oluştu.

RUSYA UKRAYNA TARAFINDA İYİMSERLİK ARTTI PETROL FİYATLARI GERİLEDİ Rusya Ukrayna Savaşı ve Batı'nın sert yaptırımları sonrası petrol tarafında arz endişelerinin körüklenmesiyle, brent serbest piyasada 133 doları aşarak 2008 yılından beri gördüğü en yüksek seviyeye yükselmişti. Rusya Ukrayna krizinde yapılan müzakereler, diplomasi trafiği, Avrupa'nın Rusya'ya petrol yaptırımı getirmemesi ve Rusya'nın doğal gaz akışına devam etmesi sonrası brent petrol varil fiyatı 13,5 yılın zirvesinden yüzde 20'in üzerinde değer kaybına uğrayarak 105 doların altını gördü.