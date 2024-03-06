Suudi Arabistan Asya'ya petrol satış fiyatını yükseltti

Suudi Arabistan'ın Asya'ya Nisan teslimi sattığı Arab Light ham petrolü için resmi satış fiyatını (OSP) beklentiler doğrultusunda yükselttiği bildirildi.

Saudi Aramco, Nisan ayında Asya'ya yüklenecek Arab Light ham petrolü için resmi satış fiyatını Umman/Dubai ortalaması + varil başına 1,70 dolar olarak belirlerken, bu rakam bir önceki ayın varil başına +1,50 dolar olan resmi satış fiyatının biraz üzerinde gerçekleşti.

Fiyat, Suudi Arabistan'ın önde gelen Hafif Arap ham petrolünün Asya'ya yönelik Nisan ayı fiyatını değiştirmeyeceği veya varil başına 10-20 sent artıracağı yönündeki piyasa beklentileriyle uyumlu.

Kuzeybatı Avrupa'ya giden ham petrolü için Nisan OSP'si varil başına 60 ila 70 sent düşürülürken, ABD'ye giden ham petrolün OSP'sinde çok az değişiklik oldu.