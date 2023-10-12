CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Talep beklentileri brent petrol fiyatını düşürdü

Talep beklentileri brent petrol fiyatını düşürdü

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,52 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 12 Ekim 2023 10:02

Son Güncelleme Tarihi 12 Ekim 2023 10:02

Dün 88,26 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,82 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 azalışla 85,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,08 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin petrol stoklarındaki artış öngörüsünün işaret ettiği zayıf talep beklentileri etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 12 milyon 940 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 300 bin varil artacağı yönündeydi.  

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ise bugün açıklanacak. Stoklarda yükseliş olması durumunda petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi bekleniyor.

İsrail-Filistin çatışması sonrası piyasalarda petrol tedarikine ilişkin oluşan endişelerle hafta başında aniden yükselen petrol fiyatları, arz endişelerinin hafiflemesiyle gerilemeye devam ediyor.

Uzmanlar, çatışmanın petrol piyasasına etkisinin kısa vadede sınırlı olacağına dair işaretlerle fiyatlardaki düşüşün hızlandığını ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,60 ile 85,94 dolar aralığının direnç, 85,26 ile 84,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
AB’den Afganistan’a 3,5 milyon euroluk deprem yardımı AB’den Afganistan’a 3,5 milyon euroluk deprem yardımı 11 Ekim 2023 12:13
Yellen’den ABD ekonomisi yorumu Yellen'den ABD ekonomisi yorumu 11 Ekim 2023 11:42
Enflasyon 3 yıl boyunca hedefin üzerinde kalacak Enflasyon 3 yıl boyunca hedefin üzerinde kalacak 11 Ekim 2023 11:35
Küresel şirketlerden İsrail’deki faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı Küresel şirketlerden İsrail'deki faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı 11 Ekim 2023 11:34
Tahvil getirilerine Orta Doğu yansıması Tahvil getirilerine Orta Doğu yansıması 11 Ekim 2023 11:17
OECD başekonomistinden dikkat çeken enflasyon açıklaması OECD başekonomistinden dikkat çeken enflasyon açıklaması 11 Ekim 2023 11:12
AB, konteyner taşımacılığında rekabet kuralları muafiyetini bitiriyor AB, konteyner taşımacılığında rekabet kuralları muafiyetini bitiriyor 11 Ekim 2023 11:07
Borsa İstanbul’dan yeni önlemler Borsa İstanbul'dan yeni önlemler 11 Ekim 2023 09:16
Brent petrolde Orta Doğu etkisi Brent petrolde Orta Doğu etkisi 11 Ekim 2023 10:33
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 11 Ekim 2023 13:51
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 11 Ekim 2023 10:05
Küresel piyasalarda pozitif seyir sürüyor Küresel piyasalarda pozitif seyir sürüyor 11 Ekim 2023 09:13
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,00
%0,4002
ALTIN
1.001,70
%0,1695
EURO
1.000,00
%0
BORSA
998,38
%-0,1616
DOLAR
998,00
%-0,2001
ALTIN
1.018,97
%1,8966
EURO
978,52
%-2,1483
BORSA
1.008,16
%0,8158
DOLAR
985,23
%-1,4767
ALTIN
1.023,20
%2,3199
EURO
1.000,64
%0,0641
BORSA
1.031,92
%3,1917
DOLAR
1.656,08
%65,6077
ALTIN
1.633,50
%63,3499
EURO
2.325,68
%132,5676
BORSA
1.488,65
%48,865
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler