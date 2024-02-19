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Talep endişeleri Brent petrolün fiyatını düşürdü

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,80 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 19 Şubat 2024 10:15

Son Güncelleme Tarihi 19 Şubat 2024 10:15

Cuma günü 83,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,80 azalışla 82,80 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,81 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talep görünümüne ilişkin endişelerin etkisiyle düştü.

Geçen hafta ABD'de tahminleri aşan enflasyon ve beklentinin üzerinde düşen perakende satış verileri açıklandı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayacağı beklentisi ve talebin zayıfladığına işaret eden veriler petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini destekledi.

Piyasa oyuncuları, bu hafta yayımlanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarını ve bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçlarını yakından takip edecek.

Gelişmiş ekonomiler arasında yer alan G7 üyesi İngiltere ve Japonya'nın resesyona girmesi ve Almanya ile Avro Bölgesi'nde durgunluk yaşanması da küresel ekonomide resesyon endişelerini artırdı. Küresel ekonomide yavaşlama olması petrol talebinin de zayıflayacağı beklentisini beraberinde getirerek fiyatların düşüşünde etkili oluyor.

Öte yandan, küresel petrol kaynaklarının çoğuna sahip Orta Doğu'da devam eden çatışmalar fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,33 ile 83,63 dolar aralığının direnç, 82,89 ile 82,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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