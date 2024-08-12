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Talep riski OPEC'i üretim kısıntısını sürdürmeye zorlayabilir

Commonwealth Bank of Australia analisti Vivek Dhar, talepte artan aşağı yönlü risklerin OPEC'i üretim kısıntısını sürdürmeye zorlayabileceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 12 Ağustos 2024 08:42

Son Güncelleme Tarihi 12 Ağustos 2024 08:42

Commonwealth Bank of Australia analisti Vivek Dhar'a göre, piyasa koşulları OPEC+'yı yıl sonuna kadar gönüllü üretim kesintilerini sürdürmeye zorlayabilir.

Dhar'a göre, ABD petrol rafinerilerinin zayıf talep beklentisiyle kapasite kullanımını azaltmak istemesi ve Çin'in cansız ekonomik toparlanması nedeniyle talepte aşağı yönlü risk artıyor.

OPEC+ arz politikasının zayıf petrol talebini hafifletmek için kilit önemde olduğunu vurgulayan Dhar, Brent petrol vadeli işlemlerinin kısa vadede 75-85$/varil seviyelerinde işlem görmesini beklerken, Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle yılın geri kalanında yukarı yönlü riskler olduğunu belirtiyor.

ICE'de vadeli Brent ham petrol kontratları %0,13 artışla 79,79 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

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