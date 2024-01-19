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UniCredit: Doların dar aralıkta kalması muhtemel

UniCredit Research, "Global merkez bankalarının toplantıları öncesinde doların dar bir aralıkta kalması muhtemel" açıklamasında bulundu.

Oluşturma Tarihi 19 Ocak 2024 16:36

Son Güncelleme Tarihi 19 Ocak 2024 16:36

UniCredit Research analistleri bugün yayınladıkları araştırma notunda, piyasa katılımcılarının önümüzdeki hafta Japonya Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın ve 31 Ocak'ta ABD Merkez Bankası'nın önemli faiz oranı açıklamalarını bekledikleri için doların şimdilik dar bir aralıkta sıkışıp kalmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Analistler, yatırımcıların "daha uzun süreli trendlere girmeden önce" bu önemli olayları bekleyeceklerini ifade ettiler.

Ancak UniCredit, doların "yükseliş eğilimini" korumaya devam etmesini ve DXY dolar endeksinin 103,50'ye yakın bir seviyede sabit kalmasını bekliyor.

DXY %0,1 düşüşle 103,410'a gerilerken, önemli bir grafik göstergesi olarak kabul edilen 200 günlük hareketli ortalaması olan 103,42'ye yakın seyrediyor.

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