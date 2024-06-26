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Yen, dolar karşısında tarihi kaybını yaşadı

Japonya ve ABD'deki getiri farkının yüzde 5’in üzerinde olması yen üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Japon para birimi dolar karşısında 1986'dan beri en düşük seviyesine geriledi.

Oluşturma Tarihi 26 Haziran 2024 16:17

Son Güncelleme Tarihi 26 Haziran 2024 16:19

Dolar/yen paritesi şu sıralarda yüzde 0,4 artışla en son Aralık 1986'da görülen 160,39 seviyesine çıktı.

Japon yeni yıl başından bu yana değer kaybetmeye devam ederken, dolar/yen paritesinin 160 seviyesini aşması Japon yetkililerin döviz piyasasına müdahalesine ilişkin spekülasyonları da artırdı.

Japonya'da Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Maliye Bakan Yardımcısı Masato Kanda, Japon yenine gerekirse 24 saat destek için müdahale etmeye hazır olduklarını dile getirmişti.

Kanda, kurdaki gelişmelerin ulusal ekonomiyi olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Spekülatif sebeplerle kurda aşırı oynaklık olması durumunda gerekli müdahaleyi yapacağız." değerlendirmesini yapmıştı.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ), dolar/yen paritesi Nisan 2024'te 160 seviyesinin üstüne geldiği zaman para birimini desteklemek için döviz piyasasına müdahalede bulunduğu iddia edilmişti. Dolar/yen paritesi 29 Nisan'da 160,24 seviyesini test ederek Haziran 1986'dan bu yana ilk kez 160'ın üzerine çıkmıştı.

Ülkenin para birimindeki hareketlerin Japon otoritelerini harekete geçirirebileceği ifade edilirken, analistler, 29 Nisan'da görülen 160,24 seviyesinin ardından yaklaşık 60 milyar dolarlık rezerv satışının yapılmış olabileceğini belirtiyor.

Döviz piyasasında özellikle ABD ve Japonya arasındaki yüksek faiz oranı farkı, yenin dolar başta olmak üzere diğer para birimleri karşısında önemli ölçüde değer kaybetmesine yol açıyor.

Japonya bu yıl faiz oranlarını sıfır ila yüzde 0,1 aralığına yükseltmiş olsa da ABD'de yüzde 5'ün üzerinde olan faiz oranları yatırımcıların dolar varlıklarına talebini artırıyor.

Analistler, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ABD ve Japonya arasındaki getiri farkının altında yatan dinamikler değişmediği müddetçe, Japon para biriminin baskı altında kalacağını vurguladı.

Dolar karşısında bir süredir gerileyen Japon yeninin Japon ihracat şirketlerinin karlarını destekleyerek birçok Japon şirketinin hisse fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına sebep olduğunu aktaran analistler, buna karşın ihracat odaklı olmayan Japon şirketlerini ise maliyetler konusunda zor duruma soktuğunu bildirdi.

Yenin zayıflığı, Japon ekonomisini ve BoJ'un faiz oranı görünümünü nasıl etkileyeceğine dair soruları gündeme getirirken, son üç yıldır değer kaybeden Japon yeni, yıl başından beri dolar karşısında yüzde 12'nin üzerinde geriledi.

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