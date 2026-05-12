12 ekonomistin mart ayı cari açık beklentisi belli oldu

AA Finans'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 13 Mayıs Çarşamba açıklanacak "Mart 2026 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 9 milyar 529,2 milyon dolar açık vereceğini öngördü. Ekonomistlerin mart ayı için cari açık beklentileri, 6 milyar dolar ile 10 milyar 500 milyon dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 51 milyar 890 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin bu yıl için cari açık beklentisi, 35 milyar dolar ile 62 milyar dolar arasında değişti.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, şubat ayında 7 milyar 501 milyon dolar açık verirken yıllıklandırılmış cari açık 35,4 milyar dolar olmuştu.