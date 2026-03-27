4 ilde 20 taşınmaz özelleştirilecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) 4 ildeki 20 taşınmazın özelleştirme kapsamına alınması, bazı taşınmaz satışları ve imar planı değişikliklerine ilişkin kararlarına onay verildi.

Oluşturma Tarihi 27 Mart 2026 11:07

Son Güncelleme Tarihi 27 Mart 2026 11:11

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 4 ildeki 20 taşınmazın özelleştirme kapsamına alınması, bazı taşınmaz satışları ve imar planı değişiklikleri Cumhurbaşkanı kararlarıyla onaylandı. Kararlar, Resmî Gazete'de yayımlandı.

ANKARA, VAN, GAZİANTEP VE AFYON'DA TAŞINMAZLAR LİSTEDE

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki 8 taşınmazın ve üzerlerindeki yapıların özelleştirme kapsamına alınması uygun bulundu.

Mülkiyeti Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Kızılay Mahallesi'ndeki bir, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Budak Mahallesi'ndeki bir, Van'ın Edremit ilçesi Suphan Mahallesi'ndeki bir, Van'ın İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki iki taşınmaz ile mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Budak Mahallesi'ndeki bir taşınmaz ve üzerlerindeki yapıların özelleştirme kapsamına alınması kararlaştırıldı.

Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) adına kayıtlı Afyonkarahisar'ın Merkez ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki 6 taşınmazın ve üzerlerindeki yapıların özelleştirme kapsamına alınmasına karar verildi.

SON TARİH 31 ARALIK 2028

Buna göre, 4 ildeki 20 taşınmazın özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2028'e kadar tamamlanacak.

Ayrıca mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul'un Şişli ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin imar planı değişikliklerinin onaylanması uygun bulundu.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı İskelesi'ne kullanım kararı getirilmesine yönelik uygulama imar planı revizyonu onaylandı.

Öte yandan, mülkiyeti ÖİB adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki taşınmazların, 2 milyar 300 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Söğütözü İnşaat ve İşletme AŞ'ye satılmasına onay verildi.

Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü (OGM) adına kayıtlı Çanakkale'nin Merkez ilçesi Çınarlı köyündeki taşınmaz ve üzerindeki yapıların, 186 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Fibey İnşaat Sanayi Turizm Ticaret AŞ'ye satılması uygun bulundu.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Şile ilçesi Karamandere Mahallesi'ndeki taşınmazın, 46 milyon 600 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Admer Madencilik İnşaat Tekstil Elektronik İletişim Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satış işlemi onaylandı.

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Muş'un Merkez ilçesi Alizurum köyündeki taşınmaz ve üzerindeki yapıların, 402 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Alp Arslanlar Grup Ortak Girişim Grubuna satılması kararlaştırıldı.

BİST En Aktif Hisseler