Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen AB Bütçe Konferansı programının açılışında konuştu.

AB bütçesinin üye ülkelerin birlik halinde daha fazlasını yapmalarını sağladığını ifade eden von der Leyen, "Mevcut bütçenin kaynakları ve esnekliği son derece sınırlı" dedi.

"Bütçemiz, bu ölçekte birden fazla sınamayla başa çıkmak için tasarlanmamıştır" ifadesini kullanan von der Leyen, bütçe tasarımının 2020 yılına yapıldığını anımsattı.

Von der Leyen, Rusya-Ukryana savaşı ile enflasyonun yüzde 10 seviyesine ulaşmasının AB bütçesinin alım gücünü azalttığına işaret etti.

"BÜTÇE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ"

Mevcut bütçenin mevcut zorluklara yanıt vermekte yeterli olmadığına dikkati çeken von der Leyen, AB bütçesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, "Çok Yıllı Mali Çerçeve" incelemesinde bütçe tasarımının yeniden ele alınması gerektiğine işaret ederek, Komisyon'un yeni ekonomik ortamdan doğan ihtiyaçları güvence altına almak için çeşitli seçenekleri araştıracağını bildirdi.

AB bütçesi, kurallar gereği harcamaların üst sınırlarının belirlendiği 7 yıllık dönemler için hazırlanıyor. AB'nin 2021-2027'deki toplam 1 trilyon avroyu aşan bütçesini ortaya koyan "Çok Yıllı Mali Çerçeve" 2020 yılında tespit edilmişti.

2023 YILI BÜTÇESİ 185,6 MİLYAR AVRO OLACAK

AB Komisyonu taslağına göre, AB'nin 2023 yılı bütçesi 185,6 milyar avro olacak.

Taslak bütçe, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu arasında yapılacak müzakerelerin tamamlanmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı; tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.