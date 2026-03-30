CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi AB, İtalya'nın 6 milyar avroluk yenilenebilir hidrojen destek programını onayladı

AB, İtalya'nın 6 milyar avroluk yenilenebilir hidrojen destek programını onayladı

Avrupa Birliği (AB), İtalya’nın ulaşım ve sanayi sektörlerinde kullanılmak üzere yenilenebilir hidrojen üretimini desteklemeyi amaçlayan 6 milyar avroluk kamu destek programına onay verdi.

AA

Oluşturma Tarihi 30 Mart 2026 13:52

Son Güncelleme Tarihi 30 Mart 2026 14:00

AB Komisyonu, İtalya'nın yenilenebilir hidrojen üretimini desteklemeye yönelik tedbirinin AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunarak onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu programın, AB hidrojen stratejisine ve temiz sanayi hedeflerine katkı sağlayacağı bildirildi.

İtalya'nın program kapsamında yılda 200 bin ton yenilenebilir hidrojen üretimini desteklemeyi hedeflediğine işaret edilen açıklamada, programın yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrikle elektroliz yoluyla üretilen hidrojenin yanı sıra biyolojik ve termokimyasal süreçlerle üretilen hidrojeni de kapsayacağı kaydedildi.

Açıklamada, desteğin çift yönlü fark sözleşmeleri aracılığıyla sağlanacağı, hidrojen için referans fiyatın rekabetçi ihale süreciyle belirleneceği belirtilerek, alternatif yakıt fiyatlarının bu referans fiyatın altında kalması halinde İtalya'nın üreticilere aradaki farkı ödeyeceği ifade edildi.

Programın 31 Aralık 2029'a kadar yürürlükte kalmasının öngörüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Bu yardım, ulaşım ve sanayi sektörlerinin karbonsuzlaştırılması için yenilenebilir hidrojen üretimini kolaylaştırmak amacıyla gerekli ve uygundur." ifadesi kullanıldı.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.694,3300 Değişim 103,42 Son veri saati:
Düşük 12624,51 Yüksek 12727,93
Açılış
44,4759 Değişim 0,0646 Son veri saati:
Düşük 44,4058 Yüksek 44,4704
Açılış
51,1479 Değişim 0,1697 Son veri saati:
Düşük 51,1121 Yüksek 51,2818
Açılış
6.482,8010 Değişim 187,273 Son veri saati:
Düşük 6318,797 Yüksek 6506,07
Açılış
101,3946 Değişim 5,0969 Son veri saati:
Düşük 96,8091 Yüksek 101,906
Açılış
BİST En Aktif Hisseler