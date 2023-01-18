AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuştu.

Michel, ABD'de yürürlüğe giren Enflasyonu Düşürme Yasası'nın iklim dostu dönüşümü teşvik etmek için bu alandaki sektörlere ve teknolojilere 370 milyar avroluk sübvansiyon ve vergi indirimi sağlayan bir ekosistem geliştirdiğini ifade etti.

"ABD'deki yasanın içeriği uluslararası rekabet ve ticaret kuralları açısından ciddi sorunlar yaratıyor" diyen Michel, bu konuda ABD ile diyalog içinde olduklarını, Avrupalı şirketlerin de Kanada ve Meksika gibi söz konusu yasadan muaf tutulması gerektiğini söyledi.

Michel, şubat ayında Brüksel'de gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi'nde Avrupa sanayisinin rekabetçiliği ve gelecekteki teknolojiler konusunun da ele alınacağına işaret etti.

"Amerika, devasa bir kamu yardımı politikası benimsiyor. Çin de teknoloji sektörüne kamu kaynaklarını aktarmayı sürdürüyor. Avrupa'daki sanayimize bu sınamaların üstesinden gelmeye hazır olduğumuzu göstermeliyiz" diyen Michel, rakiplerin teknoloji şirketlerine büyük ekonomik destek sağlayan politikaları benimserken Avrupa'nın yerinde durmaması gerekğini vurguladı.

Michel, AB Komisyonu'na bu alanda atılacak adımlara yönelik düzenleme teklifi hazırlama görevi verdiklerini anımsatarak, AB'nin mevcut kaynakları ile birlikte yeni finansman sağlanmasını içeren bir hazırlık yapıldığını anlattı.

"ARTIK ÖNÜMÜZDEKİ KIŞA HAZIRLANMAMIZ GEREKİYOR"

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de "Ekonomimizin rekabet gücü tehlike altında." dedi.

Avrupa'nın 30 yıl içinde net sıfır emisyon hedefini yakalamak istediğini anımsatan von der Leyen, bunun için temiz teknoloji sektörünün kilit konumda olduğunu vurguladı.

Von der Leyen, ABD'deki Enflasyonu Düşürme Yasası'na karşılık olarak Avrupa Yeşil Mutabakat Sanayi Planı hazırladıkların, bununla hızla temiz teknoloji sanayisine elverişli koşullar sağlayacak bir düzenleyici ortam kuracaklarını bildirdi.

Net Sıfır Sanayi Yasası da çıkaracaklarına işaret eden von der Leyen, özellikle yeni temiz teknoloji üreten tesislerin izinlerini basitleştireceklerini ve hızlandıracaklarını vurguladı.

Von der Leyen, yeni sanayi planının bir ayağının da temiz teknoloji üretimine yönelik yatırımlara finansmanı artırmak olduğunu, AB'deki kamu destek kurallarını yeniden uyarlayacaklarını söyledi.

Yeni bir fon kurarak Avrupa'da en çok ihtiyaç duyulan sektörlere hızlı ve hedef odaklı destek vereceklerini belirten von der Leyen, temiz teknolojiye yönelik tedarik zincirlerini de güçlendireceklerini kaydetti.

Von der Leyen, Avrupa'nın enerji krizinde bu kış dönemini sağ salim atlattığını ancak krizinin henüz tam olarak bitmediğini vurguladı.

"Artık önümüzdeki kışa hazırlanmamız gerekiyor" diyen von der Leyen, AB ülkelerinin ortak biçimde doğal gaz almalarını sağlayacak platformun da çalışır hale gediğini ifade etti.

Von der Leyen, Avrupa'daki gaz talebini birleştirecek bir konsorsiyum kurduklarını, uluslararası doğal gaz tedarikçileri ile ilkbahar aylarında görüşmelere başlayacaklarını, hedeflerinin ilk sözleşmeleri yaz öncesi tamamlamak olduğunu belirtti.

UKRAYNA'YA DESTEK SÖZÜ

Von der Leyen ve Michel, konuşmalarında AB'nin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceği sözünü verdi.

AB'nin Ukrayna'ya 18 milyar avroluk askeri, mali ve insani yardım yapacağını hatırlatan Michel, AB ve üye ülkelerin bugüne kadar 50 milyar avroluk yardım taahhüdü bulunduğunu bildirdi.

Michel, AB vatandaşlarının da Ukrayna'ya desteğinin devam ettiğini, bunun son yapılan Eurobarometer anketinde de açıkça görüldüğünü ifade etti. Ankete katılanların yüzde 74'ü Ukrayna'ya askeri ve ekonomik desteğin sürmesi gerektiğini belirtmişti.

Von der Leyen de AB Komisyonu'nun Ukrayna'ya 18 milyar avroluk yardım paketinin 3 milyar avroluk kısmını bu hafta gönderdiğini hatırlatarak, "İhtiyacı olduğu sürece Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.