ABD Başkanı Trump çiftçilere destek sözü verdi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'ne yeni tarım yasasını hızla geçirme çağrısı yaparken, bir sonraki bütçe tasarısında çiftçiler için ek destek talep edeceğini açıkladı.

"ÇİFTÇİLER ARTIK OVAL OFİS'TE DOST BULDU"

Beyaz Saray'da çiftçilere hitap eden Trump, önceki yönetimi sert sözlerle eleştirdi. Joe Biden döneminde yüksek enflasyonun çiftçileri zorladığını savunan Trump, tarım sektörünün "kısıtlamalarla felç edildiğini" ileri sürdü.

Kendi döneminde ise ticaret anlaşmalarının arttığını belirten Trump, "Artık Amerikalı çiftçilerin Oval Ofis'te gerçek bir dostu var" diyerek göreve dönüşünün ilk yılında tarım gelirlerinin yüzde 20 arttığını iddia etti.

YENİ DESTEK VE YASA ÇAĞRISI

Trump, tarifelerden elde edilen gelirle çiftçilere 12 milyar dolarlık destek sağlandığını hatırlatarak, Kongre'ye yeni tarım yasasını hızla kabul etme çağrısında bulundu. Ayrıca bir sonraki bütçede "vatansever çiftçiler" için ek tarımsal destek talep edeceğini vurguladı.

TİCARET VE İHRACAT VURGUSU

ABD'nin tarım ihracatında önemli artış yaşandığını belirten Trump, özellikle soya fasulyesi satışlarının Çin'e rekor seviyelere ulaştığını söyledi. Sığır eti, süt ürünleri ve biyoyakıtlar için de Asya, Avrupa ve Güney Amerika pazarlarında genişleme yaşandığını ifade etti.

ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARINDA DEĞİŞİM

Trump, Çevre Koruma Ajansı tarafından uygulanan su kısıtlamalarını kaldırdıklarını belirtti. Ayrıca yüzde 15 etanol karışımlı benzinin (E15) satışına onay verdiklerini ve bunun yıl boyunca geçerli olması için Kongre'ye çağrı yaptığını söyledi.

2026-2027 dönemine yönelik yenilenebilir yakıt standartlarında köklü değişiklikler yapılacağını da açıklayan Trump, çevreci gruplara yönelik sert ifadeler kullanarak dikkat çekti.

ÇİFTÇİLERE FİNANSMAN VE YENİ DÜZENLEMELER

Trump, Küçük İşletmeler İdaresi aracılığıyla çiftçiler ve gıda tedarikçileri için yeni kredi garantileri başlatıldığını duyurdu. Ayrıca çiftçilerin kendi ekipmanlarını tamir edebilmesine imkan tanıyan düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlattı.

TRAKTÖR ÜRETİCİLERİNE 'FİYATLARI DÜŞÜRÜN' MESAJI

Konuşmasında tarım ekipmanlarının maliyetine de değinen Trump, John Deere, Case IH ve Caterpillar gibi üreticilere fiyatları düşürme çağrısında bulundu.

Tarım makinelerine getirilen maliyetli düzenlemeleri "gereksiz yük" olarak nitelendiren Trump, bu tür uygulamaları kaldıracaklarını ifade etti.