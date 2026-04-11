CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD bütçesinde beklentileri aşan açık

ABD federal hükümetinin bütçe açığı martta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 164 milyar dolara çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 11 Nisan 2026 09:06

Son Güncelleme Tarihi 11 Nisan 2026 09:07

ABD federal hükümetinin bütçe açığı mart ayında yıllık bazda sınırlı artış gösterdi. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan bütçe dengesi raporuna göre, açık geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 artarak 164 milyar dolara yükseldi.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE AÇIK

Piyasalarda mart ayına ilişkin bütçe açığının 157,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak açıklanan veri, beklentilerin üzerinde bir açık oluştuğunu ortaya koydu.

Geçen yılın mart ayında federal hükümetin bütçe açığı 161 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

GELİR VE HARCAMALARDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Mart ayında federal hükümetin gelirleri yıllık bazda yüzde 5 artarak 385 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde harcamalar da yüzde 4 artışla 549 milyar dolara yükseldi.

Bu tablo, gelirlerdeki artışa rağmen harcama tarafındaki yüksek seviyenin bütçe açığını beslemeye devam ettiğini gösterdi.

6 AYLIK AÇIK 1,2 TRİLYON DOLAR

1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül 2026'da sona erecek mali yılın altıncı ayı itibarıyla toplam bütçe açığı 1,2 trilyon dolar olarak hesaplandı. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 1,3 trilyon dolar seviyesindeydi.

YILLIK BAZDA DENGEDE KISMİ İYİLEŞME

Mali yılın ilk 6 ayında federal gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 2,5 trilyon dolara yükseldi. Harcamalar ise yüzde 2 artışla 3,7 trilyon dolar oldu.

Veriler, bütçe dengesinde yıllık bazda sınırlı bir iyileşme sinyali verilse de yüksek açık seviyesinin ABD mali görünümü üzerindeki baskısını sürdürdüğüne işaret etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Suudi Arabistan’da pompa istasyonu hedef alındı: Petrol kaybı herkesi şaşırttı Suudi Arabistan'da pompa istasyonu hedef alındı: Petrol kaybı herkesi şaşırttı 10 Nisan 2026 09:25
Küresel piyasaların gözü ateşkes sürecinde Küresel piyasaların gözü ateşkes sürecinde 10 Nisan 2026 09:16
Çin’de üretici fiyatları 3 yıl sonra artışa geçti: Enflasyon yavaşladı Çin’de üretici fiyatları 3 yıl sonra artışa geçti: Enflasyon yavaşladı 10 Nisan 2026 08:55
Güney Kore Merkez Bankası faizi değiştirmedi: Politika faizi yüzde 2,50’de kaldı Güney Kore Merkez Bankası faizi değiştirmedi: Politika faizi yüzde 2,50’de kaldı 10 Nisan 2026 08:53
IMF’den kritik açıklama: Küresel ekonomide büyüme tahminleri aşağı çekiliyor IMF'den kritik açıklama: Küresel ekonomide büyüme tahminleri aşağı çekiliyor 10 Nisan 2026 08:39
Fitch’ten kritik uyarı: Ateşkese rağmen kredi riskleri sürüyor Fitch'ten kritik uyarı: Ateşkese rağmen kredi riskleri sürüyor 10 Nisan 2026 08:37
Finlandiya markası biçerdöverler Tera Holding ile dünyaya açılıyor Finlandiya markası biçerdöverler Tera Holding ile dünyaya açılıyor 09 Nisan 2026 17:25
Altın piyasasında bugün! 1 kilogram altın kaç TL oldu? Altın piyasasında bugün! 1 kilogram altın kaç TL oldu? 09 Nisan 2026 16:50
Almanya beklentiyi karşılamadı, umutları tüketti Almanya beklentiyi karşılamadı, umutları tüketti 09 Nisan 2026 16:38
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde geldi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde geldi 09 Nisan 2026 16:13
Jet yakıtı fiyatları uçuşta! Hürmüz Krizi ABD’yi alternatif tedarikçi yapıyor Jet yakıtı fiyatları uçuşta! Hürmüz Krizi ABD’yi alternatif tedarikçi yapıyor 09 Nisan 2026 13:24
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 09 Nisan 2026 13:18
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.073,7900 Değişim 309,95 Son veri saati:
Düşük 13763,84 Yüksek 14073,79
Açılış
44,6304 Değişim 0,1249 Son veri saati:
Düşük 44,5674 Yüksek 44,6923
Açılış
52,5769 Değişim 0,2972 Son veri saati:
Düşük 52,1791 Yüksek 52,4763
Açılış
6.812,7260 Değişim 89,851 Son veri saati:
Düşük 6797,598 Yüksek 6887,449
Açılış
108,9249 Değişim 2,8673 Son veri saati:
Düşük 107,5341 Yüksek 110,4014
Açılış
BİST En Aktif Hisseler