ABD, G7'yi Çin ve Hindistan'a yüksek vergiye çağıracak

Washington, bu adımın Moskova üzerindeki baskıyı artırarak Ukrayna ile barış görüşmelerine zorlayabileceğini savunuyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynakların FT'ye yaprilari açıklamaya göre, G7 maliye bakanları bugün yapılacak bir video konferansta ABD'nin teklifini değerlendirecek. Plan, Rusya'nın savaş ekonomisini desteklediği düşünülen ülkelerin hedef alınmasını öngörüyor.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan bir sözcü, "Çin ve Hindistan'ın Rus petrolü alımları, Putin'in savaş makinesini finanse ediyor ve Ukraynalı sivillerin öldürülmesini uzatıyor" dedi

Trump, Avrupa Birliği'ne de Hindistan ve Çin'in Rusya ile petrol ticaretine %100'e varan vergi getirme çağrısında bulundu. Washington, bu vergilerin savaş sona erdiğinde hemen kaldırılacağını vurguluyor.

AB, Rus petrolüne doğrudan ambargo uygularken, Hindistan ve Çin indirimli fiyatlarla alımları artırarak Rusya'nın en büyük müşterileri haline geldi.

G7 üyeleri arasında çekimser kalanlar olsa da ABD, daha güçlü ve ortak bir ekonomik yaptırım olmadan Rusya'nın izole edilemeyeceğini savunuyor.