ABD Hazine Bakanı: Kanada lideri Davos'taki sözlerinden geri adım attı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında Davos'ta yaptığı ve küresel düzene ilişkin değerlendirmeler içeren açıklamalarından geri adım attığını ifade etti.

Oluşturma Tarihi 27 Ocak 2026 09:52

Amerikan Fox News kanalına konuşan Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik yüzde 100 gümrük vergisi tehdidine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu tarifenin Kanada için "felaket" olacağını vurgulayan Bessent, Trump ile Carney arasında yapılan son telefon görüşmesinin ardından Kanada liderinin Davos'taki açıklamalarına ilişkin tonunu yumuşattığını savundu.

Bessent, "Bugün Oval Ofis'teydim. Başkan Trump, Başbakan Carney ile görüştü. Carney, Davos'ta yaptığı talihsiz açıklamalardan oldukça net şekilde geri adım attı." ifadelerini kullandı.

Çin ile gerilimli bir dönemin ardından 16 Ocak'ta Pekin'i ziyaret eden Carney, iki ülkenin yeni stratejik ortaklık kurma yönünde ilerlediğini söylemişti.

Bu kapsamda Kanada, 2024'te Çin'den ithal elektrikli araçlara getirdiği yüzde 100 ek gümrük vergisini kaldıracağını açıklamış, Çin de buna karşılık, Kanada'dan ithal kolza yağı, küspesi ve tohumlarına getirdiği ek yüzde 100 gümrük vergisini mart itibarıyla yüzde 15 dolaylarına çekeceğini bildirmişti.

Trump ise 24 Ocak'ta Carney için "Vali Carney" ifadesini kullanarak, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

CARNEY'NİN DAVOS'TAKİ AÇIKLAMALARI

Carney, Davos'ta yaptığı konuşmada dünyanın bir geçiş sürecinde değil, "kopuşun eşiğinde olduğunu" savunmuş, son 20 yılda yaşanan finansal, sağlık ve jeopolitik krizlerin aşırı küresel entegrasyonun risklerini ortaya koyduğunu belirtmişti.

Kurallara dayalı uluslararası sistemin büyük güç rekabetiyle zayıfladığını söyleyen Carney, özellikle ABD'nin küresel etkisine atıfta bulunarak, orta ölçekli ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Carney, konuşmasında ABD ya da Trump'ın ismini doğrudan anmasa da "Eğer masada değilseniz, menüdesiniz." ifadesiyle, ülkelerin Amerikan hegemonyası karşısında ortak hareket etmesinin önemine dikkati çekmişti.

