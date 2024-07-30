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ABD hazinesi 740 milyar dolar borçlanmayı bekliyor

ABD Hazinesi üçüncü çeyrekte 740 milyar dolar borçlanmayı bekliyor.

Oluşturma Tarihi 30 Temmuz 2024 09:13

ABD Hazinesi, Fed Sistemi Açık Piyasa Hesabı'ndaki (SOMA) düşük itfalar ve çeyrek başında daha yüksek bir nakit bakiyesi nedeniyle, üçüncü çeyrekte Nisan tahmininden 106 milyar dolar daha düşük, 740 milyar dolar borçlanmayı beklediğini bildirdi.

Hazine'den yapılan açıklamada, üçüncü çeyrek finansman tahmininde Eylül ayı sonunda 850 milyar dolarlık bir nakit bakiyesi varsayıldığı belirtildi.

Hazine ayrıca Aralık ayı sonunda 700 milyar dolar nakit bakiyesi varsayımıyla dördüncü çeyrekte 565 milyar dolar borçlanmayı beklediğini açıkladı.

Hazine, 2024'ün ikinci çeyreğinde 234 milyar dolar net pazarlanabilir borç ihraç ettiğini ve o çeyreği 778 milyar dolar nakit bakiyesiyle kapattığını da vurguladı.

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