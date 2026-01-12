Çin'de hisse senedi işlem hacmi rekor kırdı

CANLI BORSA
Çin'de hisse senedi işlem hacmi 516 milyar dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

Oluşturma Tarihi 12 Ocak 2026 11:57

Çin hisse senetlerinde iyimserliğin devam etmesiyle, Şanghay ve Shenzhen'deki hisse senedi işlem hacmi Pazartesi günü 3,6 trilyon yuan (516 milyar dolar) ile tüm zamanların en üst seviyesine çıktı.

Söz konusu rakam, Pekin'in önemli politika değişikliğinin tetiklediği artışla 8 Ekim 2024'teki 3,46 trilyon yuanlık önceki en yüksek seviyenin üzerine çıktı.

Piyasada işlem hacmi artış gösteriyor. Temel göstergeler, üç haftadan uzun süredir istikrarlı bir şekilde yukarı yönlü hareket ediyor. Şanghay Bileşik Endeksi Aralık ayındaki dip seviyesinden yüzde 8,9 oranında arttı.

Daha önceki yükselişler büyük ölçüde A500 Endeksi'ni izleyen birkaç borsa yatırım fonuna (ETF) girişlerle desteklenmişti; analistler bunun sigorta şirketleri veya diğer devlet destekli fonlar tarafından ek pozisyonlanmayı gösterdiğini ifade ediyor.

Görece düşük oynaklık ve istikrarlı artışlar daha fazla organik alıma neden oldu.

