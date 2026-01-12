JPMorgan, ekonomi hisselerinde 'Endeks Üstü Performans' bekliyor

CANLI BORSA
JPMorgan stratejistlerine göre, büyüme ve enflasyon arasındaki destekleyici dengenin etkisiyle, ekonomiye duyarlı konjonktürel sektörlerin 2026'da 'endeks üstü performans' sergimesi öngörülüyor.

Oluşturma Tarihi 12 Ocak 2026 11:53

Mislav Matejka'nın ekibi, konjonktürel sektör karlarının son birkaç yılda koruyucu sektörlere göre zayıf kaldığını fakat bir dönüm noktasının eşiğinde olabileceğimizi ifade etti.

Stratejistler yayımladıkları notta, yumuşayan enflasyon görünümünün, tahvil faizlerindeki herhangi bir yükselişin güçlü büyüme beklentilerinden kaynaklanacağı anlamına geldiğini ve bunun konjonktürel hisselere yönelik beklentileri daha fazla desteklediğine dikkat çekti.

Notta, değerlemeler koruyucu sektörlere göre cazip görünmese de, konjoktürel sektörlerin kazancının artması durumunda bunun onların katmerlenmesini destekleyeceği kaydedildi.

