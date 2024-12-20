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ABD Nvidia'dan çiplerin Çin'e nasıl gittiğini araştırıyor

Nvidia çiplerinin kaçakçılığını yapan beş farklı kişi, Super Micro tarafından yapılan son denetimler sırasında şimdiye kadar tespit edilmekten kurtulmayı başardıklarını söyledi.

Oluşturma Tarihi 20 Aralık 2024 08:58

Son Güncelleme Tarihi 20 Aralık 2024 09:00

The Information'ın haberine göre Nvidia sözcüsü e-postayla gönderdiği yanıtta, "Müşterilerimizin ve ortaklarımızın tüm ihracat kontrol kısıtlamalarına sıkı sıkıya bağlı kalmaları konusunda ısrar ediyoruz. Gri pazarda yeniden satışlar da dahil olmak üzere, önceden sahip olunan ürünlerin izinsiz olarak saptırılması, işimiz için bir fayda değil, yük olacaktır" dedi dedi.

Super Micro'ya yakın bir kişiye dayandırılan habere göre, bazı müşteriler Super Micro'dan satın aldıkları Nvidia çiplerini içeren sunucuların seri numaralarını çoğaltarak bunları erişimleri olan diğer sunuculara taktılar.

Raporda, bazı durumlarda kaçakçıların sunucuların işletim sistemindeki seri numaralarını bile değiştirdikleri belirtildi. Dell, şirketin distribütörlerinin ve satıcılarının yürürlükteki tüm düzenlemelere ve ihracat kontrollerine uymalarını şart koştuğunu söyledi.

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