ABD’de bütçe fazlası beklentileri aştı

ABD federal hükümeti nisanda 215 milyar dolarlık bütçe fazlası kaydetti.

AA

Oluşturma Tarihi 13 Mayıs 2026 08:49

Son Güncelleme Tarihi 13 Mayıs 2026 08:50

ABD federal hükümeti, 2026 mali yılının yedinci ayında 215 milyar dolarlık bütçe fazlası verdi. Nisan ayına ilişkin verileri yayımlayan ABD Hazine Bakanlığı, bütçe dengesinin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.

Geçen yılın aynı döneminde 258,4 milyar dolar seviyesinde olan bütçe fazlası, bu yıl yaklaşık yüzde 17 geriledi. Piyasalar ise nisan ayında bütçenin 157,2 milyar dolar fazla vermesini bekliyordu.

GELİRLER GERİLEDİ, HARCAMALAR ARTTI

Bakanlık verilerine göre federal hükümetin gelirleri nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 azalarak 837 milyar dolara düştü. Aynı dönemde harcamalar ise yüzde 5 artış göstererek 622 milyar dolara yükseldi.

Nisan ayında bütçenin fazla vermesinde bireysel gelir vergisi tahsilatlarının etkili olduğu belirtildi.

YILIN İLK 7 AYINDA AÇIK 954 MİLYAR DOLAR OLDU

2026 mali yılının ilk 7 ayı dikkate alındığında ise toplam bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalışla 954 milyar dolara geriledi. Geçen yıl aynı dönemde bütçe açığı 1,05 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde federal gelirler yıllık bazda yüzde 7 artarak 3,3 trilyon dolara yükselirken, harcamalar yüzde 3 artışla 4,3 trilyon dolara çıktı.

HAZİNE BAKANLIĞI VERİLERİ PİYASALARIN ODAĞINDA

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı bütçe verileri, küresel piyasalarda faiz politikaları ve kamu borçlanma görünümü açısından yakından takip ediliyor. Özellikle bütçe açığındaki seyir ve vergi gelirlerindeki değişim, ABD ekonomisinin mali görünümüne ilişkin beklentiler üzerinde etkili oluyor.

