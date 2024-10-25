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ABD'de dayanıklı mal siparişleri azaldı

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarında, eylülde yüzde 0,8 azalış kaydedildi.

Oluşturma Tarihi 25 Ekim 2024 16:27

Son Güncelleme Tarihi 25 Ekim 2024 16:28

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 azalışla 284,8 milyar dolara geriledi.

Dayanıklı mal siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 1,1 azalacağı yönündeydi.

Son dört ayın üçünde düşüş kaydeden dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, ağustosta da yüzde 0,8 azalmıştı.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,4 artarken, savunma hariç siparişlerde yüzde 1,1 düşüş oldu.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

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