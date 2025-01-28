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ABD'de dayanıklı mal siparişleri azaldı

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarında, geçen yılın aralık ayında yüzde 2,2 azalış kaydedildi.

Oluşturma Tarihi 28 Ocak 2025 17:08

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2024'e ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 azalışla 276,1 milyar dolara geriledi. Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,3 artacağı yönündeydi.

Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, Kasım 2024'te de yüzde 2 azalmıştı. Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,3 artarken, savunma hariç siparişler yüzde 2,4 azaldı. Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

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