ABD'de elektrikli araç satışları rekor seviyeye çıktı

Cox Automotive tarafından yayınlanan rapora göre, ABD'de elektrikli araç satışları üçüncü çeyrekte ilk kez 300.000'in üzerine çıktı, ancak sektör lideri Tesla'nın pazar payı geriledi.

Elektrikli araç satışları üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 arttı ve toplam araç satışlarının yüzde 7,9'unu oluşturdu.

Tesla'nın ilk çeyrekte yüzde 62 olan pazar payı üçüncü çeyrekte yüzde 50 seviyelerine geriledi.