ABD Merkez Bankası(Fed) Bej Kitap raporunda, ABD'de ekonomik faaliyetin Ocak ayından Şubat sonuna kadar hafifçe arttığı, fiyat artışlarının yaygınlığını koruduğu, ancak işletmelerin enflasyonda bu yıl da devam etmesini bekledikleri bir ılımlılık bildirdikleri belirtildi.

Fed, ABD ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun Mart sayısını yayımladı.

Rapora göre, genel ekonomik faaliyet 2023'ün başlarında hafif toparlandı ve önümüzdeki aylarda çok daha iyi olacak.

Rapor ayrıca, enflasyon baskılarının yaygınlığını sürdürdüğüne, ancak Fed'in birçok bölgesinde fiyat artışlarının ılımlı olduğuna da dikkat çekti.

Raporda, "İleriye bakıldığında, kişiler fiyat artışlarının yıl boyunca ılımlı bir şekilde devam etmesini bekliyor" denildi.

Bej Kitap'ta seyahat ve turizm faaliyetlerinin çoğu bölgede oldukça güçlü kaldığı, imalat faaliyetinin ise daralma döneminin ardından istikrar kazandığı belirtildi.

Kredi talebinin azaldığı ifade edilen Raporda, kredi standartlarının sıkılaştığı ve temerrüt oranlarının keskin bir şekilde arttına işaret edildi.