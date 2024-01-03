ABD'de federal hükümetin borcu 34 trilyon dolara ulaştı

ABD'den yapılan açıklamaya göre, federal hükmetin ödenmemiş toplam kamu borcu ilk kez 34 trilyon 1 milyar dolara yükseldi. Federal borç tavanına sayılan borç miktarı da 33.89 trilyon dolara ulaştı.

Bir mali gözlem grubu olan Sorumlu Federal Bütçe Komitesi'nin başkanı Maya MacGuineas, 34 trilyon dolarlık federal borç rakamını "gerçekten iç karartıcı bir başarı" olarak nitelendirdi ve bunu siyasi liderlerin zor mali seçimler yapma konusundaki isteksizliğine bağladı.



MacGuineas yaptığı açıklamada, "Politika yapıcıların vergileri artırarak, harcamaları azaltarak ya da bir mali komisyon oluşturarak - ya da ideal olarak bunların hepsini yaparak - borçlanmamızı azaltmak için daha fazla önlem alacağı konusunda umutluyuz" dedi.